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Posted 31 января 2020, 00:50

Published 31 января 2020, 00:50

Modified 29 мая 2023, 10:13

Updated 29 мая 2023, 10:13

Музыкант из Красноярска снял клип в Каменке — и собрал больше миллиона просмотров. Зацените!

31 января 2020, 00:50

Клип музыканта из Красноярска Родоса Блонского набрал больше миллиона просмотров на YouTube — артист сейчас живет в Америке, но ролик снимал в родном городе.

Блонский занимается музыкой под псевдонимом Void. Больше миллиона просмотров собрал его клип Unicorn — вот он

В разговоре с «Проспектом Мира» Родос назвал себя «художником-метамодернистом». Он сказал, что несколько месяцев назад переехал в США, и отметил, что снимать в Сибири дешевле, но сложнее.

«Мы решили снимать Unicorn в Сибири, потому что я здесь родился и знаю один ее секрет: если хочешь снять что-то фэнтезийное, при этом потратив в сто раз меньше — приезжай сюда. Съемки проходили очень круто! Особенно круто снимать там, где еще не развита съемочная индустрия и знаний о постановке процесса еще нет. Для меня это настоящий кайф! Все нужно изобретать».

Родос сказал, что весь реквизит для съемок приходилось придумывать и создавать самим. Организатор съемок Валерия Вольян добавила, что на создание музыки и съемку клипа у команды было пять тысяч долларов:

«Мы создали (я имею ввиду именно custom made) трехметровую статую, песочные часы с передвигающейся жидкостью внутри, каменную дверь с рельефом и корнями вокруг нее, костюмы и аксессуары для человеческих персонажей, огромное полотно из тысяч красных цветов, механический портал с движущимися деталями, еще одну многометровую статую, а также декоративный пульт для управления порталом, хвост с шипами для одного из персонажей и еще сотни мелочей».

Основную часть клипа снимали на Каменке — зал подготовили к съемкам за несколько дней.

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