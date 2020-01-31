Неприятности в Никарагуа и живые драконы в Индонезии: читайте новый онлайн-журнал о нескучных путешествиях и увлечениях!

Как говорят в ВСК, миссия сайта – вдохновить к получению новых эмоций и рассказать, как это сделать грамотно, бюджетно и безопасно. Кроме авторских статей на сайте представлены короткие новости, подробные инструкции и интерактивные калькуляторы. Каждый материал – это реальные истории, которые наполнены деталями и выводами.

«Мы задумали "ВыИскали" как проводник между людьми, преодолевшими себя, совершившими незаурядные поступки, и теми, кто на эти поступки еще не решился или даже не знает, что так можно, — рассказал руководитель проекта, директор по развитию медиапроектов ВСК Александр Охрименко. – Поэтому наши авторы – действующие путешественники, авантюрные экстремалы, семейные бунтари и просто увлеченные люди. Наши истории – настоящие, полезные и вдохновляющие. Истории, которые вы искали».

Автором онлайн-издания может стать каждый. Для этого нужно отправить простую заявку по форме на сайте. Со всеми авторами работают профессиональные редакторы. Еще на сайте есть специальная мотивационная система, которая поощряет активность. Топовые авторы получает особые привилегии от Страхового Дома ВСК.

Собственный онлайн-журнал стал частью коммуникационной стратегии ВСК.

«Мы заинтересованы в том, чтобы предложить действительно интересный и современный контент, который связан не только со страхованием, но учитывает и другие интересы аудитории. Поэтому онлайн-журнал "ВыИскали" станет именно таким инструментом общения» — отметила руководитель Департамента маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК Элеонора Марталлер.

В рамках коммуникационной стратегии в 2019 году были обновлены официальные аккаунты Страхового Дома ВСК в социальных сетях, а также открыт информационный канал «Случай Медиа» на платформе «Яндекс.Дзен»

