Неприятности в Никарагуа и живые драконы в Индонезии: читайте новый онлайн-журнал о нескучных путешествиях и увлечениях!
31 января 2020, 11:57
Страховой Дом ВСК запустил собственный онлайн-журнал «ВыИскали» о путешествиях, хобби и ежедневных открытиях.
Авторы пишут тексты о нескучном туризме, необычных увлечениях, автомобилях и другое. Так, сейчас на сайте можно почитать статью о том, как одна туристка из России искала неприятности в Никарагуа, а другая — живых драконов в Индонезии.
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