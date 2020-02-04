Школьника после удара молотком в глаз собираются отправить на лечение в Москву

Во время видеоконференции с врачами московского центра глазных болезней имени Гельмгольца было решено, что Коля на ближайшие две недели останется в Красноярске, ему необходимо время на восстановление после операции. Затем его планируют отправить к офтальмологам в Москву на реабилитацию.