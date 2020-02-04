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Posted 4 февраля 2020, 05:06

Published 4 февраля 2020, 05:06

Modified 29 мая 2023, 10:13

Updated 29 мая 2023, 10:13

Школьника после удара молотком в глаз собираются отправить на лечение в Москву

4 февраля 2020, 05:06

Ученику седьмого класса школы №41 в Иланском, которому на уроке выбили глаз молотком, провели операцию.

Сейчас Коля находится в краевой офтальмологической больнице. После восстановления мальчика собираются отправить на реабилитацию в Москву, об этом сообщили в инстаграме губернатора Александра Усса.

«Врачи больницы сделали все возможное, чтобы спасти глаз ребенка. Они дают положительный прогноз относительно результатов проведенной операции и лечения. Самое главное, что не пострадало глазное яблоко».

Во время видеоконференции с врачами московского центра глазных болезней имени Гельмгольца было решено, что Коля на ближайшие две недели останется в Красноярске, ему необходимо время на восстановление после операции. Затем его планируют отправить к офтальмологам в Москву на реабилитацию. 

  • Этот случай произошел 30 января — мать пострадавшего школьника утверждает, что ее сына на уроке ударил молотком старшеклассник, которого Коля поймал на курении в школе. В самой школе уверяют, что это несчастный случай, и считают, что обвинения матери могут быть ложными. СК начал проверку.

фото на обложке: instagram.com/uss_av/

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