Школьника после удара молотком в глаз собираются отправить на лечение в Москву

Posted 4 февраля 2020, 05:06
Published 4 февраля 2020, 05:06
Modified 29 мая 2023, 10:13
Updated 29 мая 2023, 10:13
Ученику седьмого класса школы №41 в Иланском, которому на уроке выбили глаз молотком, провели операцию.
Сейчас Коля находится в краевой офтальмологической больнице. После восстановления мальчика собираются отправить на реабилитацию в Москву, об этом сообщили в инстаграме губернатора Александра Усса.
«Врачи больницы сделали все возможное, чтобы спасти глаз ребенка. Они дают положительный прогноз относительно результатов проведенной операции и лечения. Самое главное, что не пострадало глазное яблоко».
Во время видеоконференции с врачами московского центра глазных болезней имени Гельмгольца было решено, что Коля на ближайшие две недели останется в Красноярске, ему необходимо время на восстановление после операции. Затем его планируют отправить к офтальмологам в Москву на реабилитацию.
фото на обложке: instagram.com/uss_av/