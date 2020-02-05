В Красноярске дорожают овощи и фрукты после прекращения закупок в Китае. Ритейлер объяснил, почему

Posted 5 февраля 2020, 11:14
Published 5 февраля 2020, 11:14
Modified 29 мая 2023, 10:13
Updated 29 мая 2023, 10:13
В сети гастрономов «Красный Яр» рассказали о ситуации с поставками из Китая — директор сети по маркетингу Виктор Бахов сообщил, что цены на товары в магазинах компании уже поднялись и, скорее всего, будут расти дальше.
Россельхознадзор официально не останавливает поставки из Китая, но транспортное сообщение с КНР сейчас ограничено. Это, по словам Бахова, привело к снижению импорта в восточной части России и постепенно ведет к дефициту в центральной части страны.
Директор по маркетингу добавляет, что регионы, в которых наблюдается снижение китайского импорта, уже перешли на поставщиков из Турции, Ирана и Израиля — у них же закупаются ритейлеры из западной части РФ. Именно это, говорит Бахов, влияет цены:
«Резко увеличившийся объем закупа повлиял на стоимость. Страны-импортеры вовремя сориентировались — и сейчас мы наблюдаем рост цен по закупаемому ассортименту на 15-20%. Возможно, это только первый ажиотаж, но мы ожидаем, что цены могут быть выше и повышаться дальше, а низкоценовой сегмент может временно исчезнуть».
Бахов добавляет, что повышение цен замечают и у российских поставщиков — например, у новосибирских резко выросли цены на огурцы из-за высокого спроса у дальневосточных районов и возможного дефицита.
Ассортимент для покупателей не изменится, уточняет Бахов. Но могут возникнуть трудности с наличием красного болгарского перца и имбиря, так как Китай — основной производитель и поставщик этих позиций.
Схожая ситуация наблюдается и в Омске. Как сообщает издание «Город 55», цены на некоторые позиции в магазинах поднялись на 20-30%. Местные ритейлеры говорят, что больше всего проблемы с закупками в КНР отразились на болгарском перце и чесноке.
Серьезный рост цен наблюдается и на Дальнем Востоке. Как сообщает «Интерфакс», в некоторых магазинах Хабаровска цены на овощи выросли в полтора-два раза. Так, килограмм китайских помидоров стоит от 350 до 450 рублей, а ранее стоил 200-300 рублей. Перец с 300-350 рублей подорожал до 450 рублей за килограмм.