В Красноярске дорожают овощи и фрукты после прекращения закупок в Китае. Ритейлер объяснил, почему

Директор по маркетингу добавляет, что регионы, в которых наблюдается снижение китайского импорта, уже перешли на поставщиков из Турции, Ирана и Израиля — у них же закупаются ритейлеры из западной части РФ. Именно это, говорит Бахов, влияет цены: