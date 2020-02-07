«Следующий будет в тебя»: в Томске экс-чиновник угрожал застрелить коммунальщика, который скинул снег ему во двор

В Томске пенсионер угрожал рабочему, который скинул на его участок снег с крыши стоматологической поликлиники. Пенсионер выбежал на улицу с травматическим пистолетом, выстрелил в воздух и сказал, что следующая пуля достанется мужчине на крыше.