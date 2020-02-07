«Следующий будет в тебя»: в Томске экс-чиновник угрожал застрелить коммунальщика, который скинул снег ему во двор

Posted 7 февраля 2020, 11:13
Published 7 февраля 2020, 11:13
Modified 29 мая 2023, 10:13
Updated 29 мая 2023, 10:13
В Томске пенсионер угрожал рабочему, который скинул на его участок снег с крыши стоматологической поликлиники. Пенсионер выбежал на улицу с травматическим пистолетом, выстрелил в воздух и сказал, что следующая пуля достанется мужчине на крыше.
Кадры опубликовали в группе «Регион-70 | Томск». На записи сотрудника учреждения пытается успокоить пенсионера и угрожает написать на него заявление. В ответ мужчина по имени Геннадий говорит, что рабочий должен прекратить скидывать снег до приезда полиции.
Главврач стоматологической поликлиники №1 Алексей Федоров рассказал изданию Tomsk.ru, что конфликт с пенсионером длится уже давно. Дело в том, что его участок прилегает к зданию учреждения и крышу невозможно почистить, не сбросив снег на землю пенсионера.
Ранее, отметил Федоров, конфликты удавалось разрешать мирным путем — подрядчики вывозили снег с территории поликлиники и частично убирали участок пенсионера. Но сегодня пришлось вызвать полицию:
«Наша сотрудница, снимавшая видео, была напугана действиями пенсионера и подала заявление в полицию. Теперь ситуацией займутся правоохранительные органы».
В полиции Томска журналистам ответили, что заявление от женщины действительно поступило и сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
В комментариях под видео утверждают, что фамилия пенсионера — Лаптев. И это бывший чиновник мэрии Томска. Судя по документам, в 2005 году Лаптев Г.М. действительно возглавлял общий отдел департамента недвижимости Томска.