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Posted 7 февраля 2020, 09:29

Published 7 февраля 2020, 09:29

Modified 29 мая 2023, 10:13

Updated 29 мая 2023, 10:13

«Украсть за 60 секунд: Начало». Появилось видео еще одного быстрого ограбления 🏃‍♂

7 февраля 2020, 09:29

В сети опубликовали запись еще одного ограбления в салоне сотовой связи. Это произошло больше месяца назад на Авиаторов, 50.

Как и в случае с недавним ограблением, налетчик управился за минуту. Так же разбил окно, проник внутрь и сбросил в сумку несколько телефонов. Неизвестный унес и деньги из кассы магазина.

В социальных сетях предполагают, что это тот же самый человек, который 6 февраля вынес девять iPhone и шесть муляжей из салона на улице Горького. 

Об этом говорит похожая одежда грабителей, метод проникновения, скорость и то, что в обоих случаях нападению подверглись салоны сотовой связи. 

Полиция расследует оба случая. Еще неизвестно, был ли это один и тот же человек, или преступления не связаны между собой.

#Сергей Ошаров#Криминал#Новости
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