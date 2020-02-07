«Украсть за 60 секунд: Начало». Появилось видео еще одного быстрого ограбления 🏃‍♂

Posted 7 февраля 2020, 09:29
Published 7 февраля 2020, 09:29
Modified 29 мая 2023, 10:13
Updated 29 мая 2023, 10:13
В сети опубликовали запись еще одного ограбления в салоне сотовой связи. Это произошло больше месяца назад на Авиаторов, 50.
Как и в случае с недавним ограблением, налетчик управился за минуту. Так же разбил окно, проник внутрь и сбросил в сумку несколько телефонов. Неизвестный унес и деньги из кассы магазина.
В социальных сетях предполагают, что это тот же самый человек, который 6 февраля вынес девять iPhone и шесть муляжей из салона на улице Горького.
Об этом говорит похожая одежда грабителей, метод проникновения, скорость и то, что в обоих случаях нападению подверглись салоны сотовой связи.
Полиция расследует оба случая. Еще неизвестно, был ли это один и тот же человек, или преступления не связаны между собой.