«Руки прочь от семьи!»: в Красноярске прошел пикет против закона о домашнем насилии

Posted 9 февраля 2020, 03:45
Published 9 февраля 2020, 03:45
Modified 29 мая 2023, 10:13
Updated 29 мая 2023, 10:13
В Красноярске прошел пикет против законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия — активисты считают, что закон в текущем виде может только навредить.
Пикет прошел 8 февраля возле Театра оперы и балета. Участники стояли с плакатами «Руки прочь от семьи!», «Закон о домашнем насилии не защитит от насилия», «Закон о домашнем насилии не борется с насилием, а разрушает семью» и другими.
В паблике «Союз Красноярья» организаторы сообщали, что в акцию вмешались активисты «Национально-освободительного движения».
«Не обошлось без провокаций. НОДовцы сначала с миром пришли брать интервью. Но буквально через пару минут решили раздать нам и проходящим свои газетки. В ответ на просьбу удалиться их вожак продемонстрировал свою "корочку" и заявил, что организаторы не имеют права выгонять его. Пришлось подключать полицию».
Организаторами протестной акции стали руководители общественной организации «Трезвые дворы Красноярск» Иван Соловьев и Вячеслав Богданкевич, а также активист Глеб Марьясов. Пикет согласовала мэрия города.