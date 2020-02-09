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Posted 9 февраля 2020, 03:45

Published 9 февраля 2020, 03:45

Modified 29 мая 2023, 10:13

Updated 29 мая 2023, 10:13

«Руки прочь от семьи!»: в Красноярске прошел пикет против закона о домашнем насилии

9 февраля 2020, 03:45

В Красноярске прошел пикет против законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия — активисты считают, что закон в текущем виде может только навредить. 

Пикет прошел 8 февраля возле Театра оперы и балета. Участники стояли с плакатами «Руки прочь от семьи!», «Закон о домашнем насилии не защитит от насилия», «Закон о домашнем насилии не борется с насилием, а разрушает семью» и другими. 

В паблике «Союз Красноярья» организаторы сообщали, что в акцию вмешались активисты «Национально-освободительного движения».

«Не обошлось без провокаций. НОДовцы сначала с миром пришли брать интервью. Но буквально через пару минут решили раздать нам и проходящим свои газетки. В ответ на просьбу удалиться их вожак продемонстрировал свою "корочку" и заявил, что организаторы не имеют права выгонять его. Пришлось подключать полицию».

Организаторами протестной акции стали руководители общественной организации «Трезвые дворы Красноярск» Иван Соловьев и Вячеслав Богданкевич, а также активист Глеб Марьясов. Пикет согласовала мэрия города.

  • Законопроект о профилактике семейного насилия продвигает депутат Государственной думы Оксана Пушкина. С его текстом можно ознакомиться на сайте Совета федерации.
  • Если закон примут в этой редакции, то суд сможет запретить агрессору общаться с жертвой, в том числе по телефону и через интернет. Виновных в домашнем насилии будут ставить на учет и направлять на психологические программы. Врачей обяжут сообщать в полицию о подозрениях на домашнее насилие.
  • Пушкина и другие авторы документа ранее заявляли об угрозах, поступающих на электронную почту и в соцсетях. Против законопроекта выступает, например, РПЦ.
#Общество#Новости
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