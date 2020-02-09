«Руки прочь от семьи!»: в Красноярске прошел пикет против закона о домашнем насилии

Пикет прошел 8 февраля возле Театра оперы и балета. Участники стояли с плакатами «Руки прочь от семьи!», «Закон о домашнем насилии не защитит от насилия», «Закон о домашнем насилии не борется с насилием, а разрушает семью» и другими.