2ГИС назвал самые популярные доставки и кафе в Красноярске 🍕🌮🥙

Среди мест, специализирующихся на национальной кухне, самыми популярными стали азиатские заведения — в эту же номинацию как открытие года вошла кофейня VoXKan (а вот ресторанный критик «ПМ» раскритиковал ее). В стритфуде самые популярные — «Грильница», «Jumbo & Уклейка» и кафе «Свои ребята».