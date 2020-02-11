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Posted 11 февраля 2020, 10:24

Published 11 февраля 2020, 10:24

Modified 29 мая 2023, 10:13

Updated 29 мая 2023, 10:13

2ГИС назвал самые популярные доставки и кафе в Красноярске 🍕🌮🥙

11 февраля 2020, 10:24

«2ГИС» назвал самые популярные места и компании в Красноярске по итогам 2019 года.

В рейтинге учитывали частоту поиска заведений на картах и высокие оценки пользователей.

Сервис провел свою именную премию и назвал победителей. Всего было 22 номинации, и большая часть связана с общепитом. 

Среди доставок отметили в том числе «Шматик», «Якиторию» и пекарню «Ох, уж эти пироги». Открытия года — «Пицца Синица», «Томат и Чеддер» и «XLfood».

Среди мест, специализирующихся на национальной кухне, самыми популярными стали азиатские заведения — в эту же номинацию как открытие года вошла кофейня VoXKan (а вот ресторанный критик «ПМ» раскритиковал ее). В стритфуде самые популярные — «Грильница», «Jumbo & Уклейка» и кафе «Свои ребята».

Популярным рестораном стал «Булгаков», пивным баром — «Залечь на дно в Гамбург», а первой среди кофеен и кондитерских стала «РомБаба».

Еще в рейтинге выбрали популярные бани, сауны и спа, парикмахерские, салоны красоты, автосервисы, торговые центры, кинотеатры, театры и музеи, парки, гостиницы и хостелы, базы отдыха и другое. 

Весь рейтинг можно посмотреть здесь, рейтинг за 2018 год — тут.

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