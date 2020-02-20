В Красноярске заработал сервис доставки продуктов из «Ленты». Он будет бесплатным первый месяц

Posted 20 февраля 2020, 08:53
Published 20 февраля 2020, 08:53
Modified 29 мая 2023, 10:13
Updated 29 мая 2023, 10:13
20 февраля в Красноярске начал работать сервис по доставке продуктов на дом или в офис. Он будет доставлять товары из «Ленты».
Товары можно заказать в приложении или на сайте sbermarket.ru. Среди них — продукты питания, товары для дома и дачи, детские товары, бытовая химия и многое другое.
Стоимость товаров должна быть такой же, как в супермаркетах «Ленты». Сервис обещает доставить продукты в день заказа в обозначенные два часа.
Минимальная сумма заказа — 1000 рублей, доставка будет стоить 158 рублей. Время доставки — от 9:00 до 22:00. Стоимость заказа будет увеличена к заказам свыше 30 килограммов — 4 рубля за каждый дополнительный кг.
Сервис по доставке есть в Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Уфе и Челябинске, до конца февраля проект запустят в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Омске и Самаре.