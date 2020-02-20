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Posted 20 февраля 2020, 08:53

Published 20 февраля 2020, 08:53

Modified 29 мая 2023, 10:13

Updated 29 мая 2023, 10:13

В Красноярске заработал сервис доставки продуктов из «Ленты». Он будет бесплатным первый месяц

20 февраля 2020, 08:53

20 февраля в Красноярске начал работать сервис по доставке продуктов на дом или в офис. Он будет доставлять товары из «Ленты».

Товары можно заказать в приложении или на сайте sbermarket.ru. Среди них — продукты питания, товары для дома и дачи, детские товары, бытовая химия и многое другое. 

Стоимость товаров должна быть такой же, как в супермаркетах «Ленты». Сервис обещает доставить продукты в день заказа в обозначенные два часа. 

Минимальная сумма заказа — 1000 рублей, доставка будет стоить 158 рублей. Время доставки — от 9:00 до 22:00. Стоимость заказа будет увеличена к заказам свыше 30 килограммов — 4 рубля за каждый дополнительный кг.

Сервис по доставке есть в Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Уфе и Челябинске, до конца февраля проект запустят в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Омске и Самаре.

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