«Вы не очень умненькие? Валите нахрен из этого города». Московский блогер Лена Миро о решении проблемы «черного неба»

Posted 21 февраля 2020, 05:39
Published 21 февраля 2020, 05:39
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
Популярный блогер Лена Миро в своем ЖЖ высказалась о режиме «черного неба» в Красноярске.
Она пояснила, что решила написать пост из-за того, что «уже неделю ее атакуют обезумевшие» красноярцы, присылая «сотни сообщений, писем, кучу спама в комментариях».
«Какая беда, действительно. И ведь не первый же год такое? Не первое десятилетие, если точнее, верно? Возможно, вы не очень умненькие? Или память вам изменила с глупостью? Вы правда не помните, как всё у вас происходит обычно? Тогда я напомню — для особенно забывчивых жителей Красноярска. Как встанет ветер, так Красноярск превращается в газовую камеру пыток. Оксиды-диоксиды, яд, отрава, сажа — всё это стоит над городом. Ваши дети не могут погулять в песочнице, а старики чуть ли не замертво падают по пути в аптеку».
Миро пишет, что после шума в рунете в Красноярске ничего не изменится, даже если, возможно, «снимут с должности стрелочника или уволят дворника, который чистит снег возле администрации города или на проходной самого вонючего вашего комбината». Блогер считает, что жители избавятся от «черного неба», только когда переедут из города. Освещение проблемы в СМИ, соцсетях, обращения к известным блогерам, по ее мнению, — ничем не поможет.
«Поймите, у вашей проблемы есть только одно решение — валить нахрен из этого проклятущего города! Все остальные решения решениями не являются вовсе, и даже строгое лицо президента вам не поможет. Останетесь в Красноярске — продолжите задыхаться. Ваши дети будут астматиками, аллергиками, станут чахлыми трупиками, а старики — от 40 и выше — загнутся от онкологии».
«Не можете уехать, спасти себя, потому что вы слабенькие, нерешительные рохли, оладушки с курицами? Идите тогда к проституткам из публичного дома 2, глуповатому, но жадненькому Дудю или к политику Шнурову требовать "осветить вашу проблему"».
Полностью пост Миро можно прочитать здесь.