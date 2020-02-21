«Вы не очень умненькие? Валите нахрен из этого города». Московский блогер Лена Миро о решении проблемы «черного неба»

«Какая беда, действительно. И ведь не первый же год такое? Не первое десятилетие, если точнее, верно? Возможно, вы не очень умненькие? Или память вам изменила с глупостью? Вы правда не помните, как всё у вас происходит обычно? Тогда я напомню — для особенно забывчивых жителей Красноярска. Как встанет ветер, так Красноярск превращается в газовую камеру пыток. Оксиды-диоксиды, яд, отрава, сажа — всё это стоит над городом. Ваши дети не могут погулять в песочнице, а старики чуть ли не замертво падают по пути в аптеку».