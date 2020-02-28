Matrang, «Сплин» и луна в обсерватории. Куда пойти в Красноярске с 28 февраля по 3 марта

Ну вот и весна! Лёд тает, учёные сражаются, трэп качает и руки сами тянутся вверх, к звёздам.

Ну вот и весна! Лёд тает, учёные сражаются, трэп качает и руки сами тянутся вверх, к звёздам. 28 февраля – концерт Matrang, the MODS bar, Авиаторов, 19, 18:00. 1500 рублей «Слова «matrang» нет в природе», — уверяет Алан Хадзарагов, восходящая звезда лейбла «Газгольдер». Зато песни под таким именем есть! «Медуза», «Круг», «Вода», «Привет»… Хоть под неоновым дождём, хоть под чёрным небом они меняют города. Теперь наша очередь танцевать до утра.