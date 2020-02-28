Matrang, «Сплин» и луна в обсерватории. Куда пойти в Красноярске с 28 февраля по 3 марта

Posted 28 февраля 2020, 02:48
Published 28 февраля 2020, 02:48
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
Ну вот и весна! Лёд тает, учёные сражаются, трэп качает и руки сами тянутся вверх, к звёздам.
28 февраля – концерт Matrang, the MODS bar, Авиаторов, 19, 18:00.
1500 рублей
«Слова «matrang» нет в природе», — уверяет Алан Хадзарагов, восходящая звезда лейбла «Газгольдер». Зато песни под таким именем есть! «Медуза», «Круг», «Вода», «Привет»… Хоть под неоновым дождём, хоть под чёрным небом они меняют города. Теперь наша очередь танцевать до утра.