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Posted 3 марта 2020, 05:55

Published 3 марта 2020, 05:55

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

«Будто убийство — это весело»: вегетарианка раскритиковала конкурс «Пивного причала» из-за фотографий со свиным пятачком

3 марта 2020, 05:55

Девушка из Красноярска Елена Михайлова раскритиковала розыгрыш сети «Пивной причал» — она является вегетарианкой и считает конкурс «ненормальным».

Его суть состоит в том, что участники должны сфотографироваться со свиными пятаками или ушами и опубликовать снимок с хештегом #свинодвиж. За это победителям обещают по три литра пива. 

скриншот из группы сети в ВК

Судя по тегам, люди уже начали участвовать в конкурсе, однако нашлись и те, кто называет его «отвратительным». 

«Будто бы убийство животных — это весело. Я понимаю, что через призму моих вегетарианских взглядов это кажется совсем уж диким. Может, я действительно чего-то не понимаю, и все окей? — рассказала «ПМ» Елена. — Считаю это просто каким-то безумием. Я не возмущена тем, что такая продукция продается. Просто афишировать ее таким способом как-то аморально. "Сфотографируйся со свиным пятачком и получи три литра пива" — по мне это просто отвратительно».

Елена уверена, что этим розыгрышем возмущена не только она. Под записями о конкурсе критики пока нет. 

В самой сети «ПМ» сказали, что не хотели никого обидеть розыгрышем. В компании говорят, что собирались так поднять настроение участникам.

«После публикации розыгрыша один человек обвинил нас в убийстве животных. Это нас обескуражило. Мы ни в коем случае не провоцируем это, — комментируют в сети. — Мы не хотели оскорбить чьи-то чувства. Мы никого и никогда не заставляем участвовать в конкурсах. Любое участие абсолютно добровольное. Этот розыгрыш чисто для поднятия настроения. Вызвать негатив и чувство отвращения никто не собирался».

Участники в это время публикуют в соцсетях фото

#Общество#Новости
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