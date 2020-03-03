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Posted 3 марта 2020, 12:25

Published 3 марта 2020, 12:25

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

Green House засудил Green Green на 1,9 млн за схожесть бренда. Проигравшая сеть уже меняет логотип

3 марта 2020, 12:25

В Красноярске снова прошел суд между двумя «зелеными» кофейнями — Green House и Green Green. В этот раз суд снова запретил последней использовать свое название, и компания сменила логотипы.

фото здесь и далее: vk.com/greengreen

История «зеленых» кофеен началась в 2014 году, когда Алексей Шунков и Вениамин Алтабаев начали вместе работать под франшизой Green House. В конце 2016 с Алтабаевым расторгли договор, и предприниматель сменил название своих кофеен на Green Green.

После неудачных переговоров в 2018 Шунков подал иск к бывшему партнеру из-за схожести товарных знаков — требовал запретить использовать название Green Green и возмещение кофейням Green House.

В апреле 2019 суд признал, что совпадение коммерческого обозначения и то, что кофейни находятся в одном городе и занимаются одной деятельностью, может привести к «смешению данных юридических лиц в хозяйственном обороте» — то есть запутать покупателя и тем самым нанести коммерческий ущерб Green House.

Алтабаева обязали прекратить использование названия Green Green и выплатить Шункову 1,9 миллиона рублей. Предприниматель с решением суда не согласился и подал апелляцию.

В апелляции Алтабаев отметил, что товарные знаки Green House и Green Green зарегистрированы в Роспатенте, при этом охрана последнего не прекращена и не признана недействительной. Предприниматель добавил, что невозможно однозначно установить, в связи с чьей деятельностью обозначение Green House могло стать известным. И еще потребовал повторной экспертизы обоих товарных знаков.

Однако апелляционный суд отклонил жалобы Алтабаева и 25 февраля отказал в удовлетворении апелляции — запрет на название Green Green и выплата в 1,9 млн остаются в силе. 

Владелец Green Green имеет право обжаловать решение снова — в суде по интеллектуальным правам. Однако кофейня уже начала ребрендинг. Green Green поменяла логотипы в соцсетях и на своих кружках.

#Сергей Ошаров#Город#Новости
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