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Posted 3 марта 2020, 02:25

Published 3 марта 2020, 02:25

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

В центре появится «Дом» с тремя танцполами и барами. Зацените космический тизер!

3 марта 2020, 02:25

В центре Красноярска откроется новое пространство — оно будет называться «Дом» и располагаться на третьем этаже исторического здания на проспекте Мира, 49.

«Дом» делает команда Roxy Agency. Среди ее проектов — SEKTA, «Гости» и «Фирма». Команда описывает свой новый проект как open space club.

«Это концепция объединения ночного клуба, образовательной локации, площадки для проведения и организации мероприятий неокультурного формата, и все это в виде периодических путешествий к новым горизонтам идей и их воплощения», — говорится в описании тизера.

Вот тизер «Дома»

Предварительно, «Дом» откроется в конце марта. За всеми подробностями можно следить в его инстаграме.

  • В этом же здании на первом этаже находятся рестораны Fresco и «Генацвале».
#Город#Новости
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