В центре появится «Дом» с тремя танцполами и барами. Зацените космический тизер!

Posted 3 марта 2020, 02:25
Published 3 марта 2020, 02:25
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
В центре Красноярска откроется новое пространство — оно будет называться «Дом» и располагаться на третьем этаже исторического здания на проспекте Мира, 49.
«Дом» делает команда Roxy Agency. Среди ее проектов — SEKTA, «Гости» и «Фирма». Команда описывает свой новый проект как open space club.
«Это концепция объединения ночного клуба, образовательной локации, площадки для проведения и организации мероприятий неокультурного формата, и все это в виде периодических путешествий к новым горизонтам идей и их воплощения», — говорится в описании тизера.
Вот тизер «Дома»
Предварительно, «Дом» откроется в конце марта. За всеми подробностями можно следить в его инстаграме.