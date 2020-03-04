«Дают цветы? А брать надо права!». Красноярск присоединился к женской забастовке 6 марта

Posted 4 марта 2020, 03:39
Published 4 марта 2020, 03:39
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
Красноярск вошел в список городов, где 6 марта планируется провести часовую женскую забастовку. Ее организаторы — движение социалистических феминисток из Москвы «СоцФем Альтернатива».
Как указано в соцсетях активисток, часовые забастовки пройдут в столице, Санкт-Петербурге, Калининграде, Якутске, Екатеринбурге, Тюмени, Самаре и Красноярске. Участникам предлагают выйти на улицы с плакатами и требовать «рабочие места и вузы без сексизма и домогательств», кризисные центры за счет госбюджета в каждом районе и другое. Подробности забастовки активистки нам не уточнили.
Еще в Красноярске с 7 по 9 марта пройдет благотворительная акция против домашнего насилия «Не виновата». В рамках нее проведут лекцию про насилие в абьюзивных отношениях, выставку и концерт. Всю прибыль и пожертвования от акции обещают перевести в кризисный центр «Верба».