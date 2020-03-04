prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта 2020, 03:39

Published 4 марта 2020, 03:39

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

«Дают цветы? А брать надо права!». Красноярск присоединился к женской забастовке 6 марта

4 марта 2020, 03:39

Красноярск вошел в список городов, где 6 марта планируется провести часовую женскую забастовку. Ее организаторы — движение социалистических феминисток из Москвы «СоцФем Альтернатива».

Как указано в соцсетях активисток, часовые забастовки пройдут в столице, Санкт-Петербурге, Калининграде, Якутске, Екатеринбурге, Тюмени, Самаре и Красноярске. Участникам предлагают выйти на улицы с плакатами и требовать «рабочие места и вузы без сексизма и домогательств», кризисные центры за счет госбюджета в каждом районе и другое. Подробности забастовки активистки нам не уточнили.

Еще в Красноярске с 7 по 9 марта пройдет благотворительная акция против домашнего насилия «Не виновата». В рамках нее проведут лекцию про насилие в абьюзивных отношениях, выставку и концерт. Всю прибыль и пожертвования от акции обещают перевести в кризисный центр «Верба».

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика