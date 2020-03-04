«Дают цветы? А брать надо права!». Красноярск присоединился к женской забастовке 6 марта

Как указано в соцсетях активисток, часовые забастовки пройдут в столице, Санкт-Петербурге, Калининграде, Якутске, Екатеринбурге, Тюмени, Самаре и Красноярске. Участникам предлагают выйти на улицы с плакатами и требовать «рабочие места и вузы без сексизма и домогательств», кризисные центры за счет госбюджета в каждом районе и другое. Подробности забастовки активистки нам не уточнили.