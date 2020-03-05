Экс-глава обанкротившегося банка возглавила экономический департамент мэрии

Posted 5 марта 2020, 05:04
Published 5 марта 2020, 05:04
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
Бывший председатель правления банка «Енисей» и экс-депутат горсовета Ирина Антипина назначена и.о. руководителя департамента экономической политики и инвестиционного развития мэрии. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.
По информации DK.ru, Антипина приступила к работе 20 февраля. В мэрии рассказали, что официальное сообщение о ее назначении будет опубликовано после того, как Антипина избавится от приставки «и.о.»
Прежний руководитель департамента Вячеслав Полищук был уволен 22 января. Он возглавлял ведомство мэрии чуть более двух более лет.