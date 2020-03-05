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Posted 5 марта 2020, 05:04

Published 5 марта 2020, 05:04

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

Экс-глава обанкротившегося банка возглавила экономический департамент мэрии

5 марта 2020, 05:04

Бывший председатель правления банка «Енисей» и экс-депутат горсовета Ирина Антипина назначена и.о. руководителя департамента экономической политики и инвестиционного развития мэрии. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

По информации DK.ru, Антипина приступила к работе 20 февраля. В мэрии рассказали, что официальное сообщение о ее назначении будет опубликовано после того, как Антипина избавится от приставки «и.о.»

Прежний руководитель департамента Вячеслав Полищук был уволен 22 января. Он возглавлял ведомство мэрии чуть более двух более лет.

  • Ирина Антипина с 1980-х работала в банковской сфере. В 2001 году, согласно ее биографической справке, она стала заместителем председателя правления красноярского банка «Енисей». С 2015-го два года возглавляла банк, после чего до конца 2018 года вновь работала заместителем председателя.
  • Именно в тот период у «Енисея» начались проблемы. В феврале 2017-го Центробанк отозвал у организации лицензию «за неисполнение законов, недостоверную отчетность и размещение средств в низкокачественные активы», писали «Ведомости». Тогда же, как сообщалось, был угнан грузовик банка с документами, в том числе кредитными договорами и досье. Кроме того, временная администрация «Енисея» выявила операции по переуступке прав требований по кредитным договорам в преддверии отзыва лицензии. 
  • В апреле 2017 «Енисей» признали банкротом, обязательства перед кредиторами на тот момент составляли 5,8 миллиарда рублей. Сейчас банк находится в стадии ликвидации.
  • С 2017-го Ирина Антипина также два года возглавляла «Автоспецбазу», которая на тот момент была муниципальным предприятием. Кроме того, экс-банкир была депутатом городского совета Красноярска в созыве 2013-2018 годов.
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