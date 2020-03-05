«Сам ты тупой, молоко на губах не обсохло». Мальчик обматерил ребенка при его матери. Она обратилась в полицию

Posted 5 марта 2020, 07:25
Published 5 марта 2020, 07:25
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
В Солнечном мальчик обматерил ребенка, который был вместе с матерью — она сообщила, что написала заявление в полицию. Видео с прогулки девушка опубликовала в паблике микрорайона.
Внимание, на видео есть нецензурная лексика, если вы не хотите это слышать, посмотрите лучше на милого суриката, которого бросили в подъезде, но уже приютили
В кадре мальчик скатывается с горки прямо на проезжую часть, а затем подходит к матери с сыном и начинает материться, очевидно на ребенка: «Сам ты тупой *******, еще молоко на губах не обсохло, чтобы такое говорить, ******* ******, тупой». За кадром девушка спрашивает у соседки, знает ли та этого мальчика, и говорит, что мальчик чуть не ударил ее сына.
В комментариях начался спор — по мнению одних, девушка поступила правильно, что не отчитала мальчика и обратилась в полицию, так как его семью нужно проверить; другие заявили, что должна была сначала поговорить с родителями.
При этом одна из местных жительниц написала, что видела родителей мальчика, и те якобы «особо им не занимаются, так как выпивают». Сам ребенок, по ее словам, всем так же хамит и не реагирует на замечания.
В полиции «ПМ» сообщили, что мальчика установили, с его родителями провели профилактическую беседу. Сейчас решается вопрос о привлечении матери мальчика по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей).