«Сам ты тупой, молоко на губах не обсохло». Мальчик обматерил ребенка при его матери. Она обратилась в полицию

В кадре мальчик скатывается с горки прямо на проезжую часть, а затем подходит к матери с сыном и начинает материться, очевидно на ребенка: «Сам ты тупой *******, еще молоко на губах не обсохло, чтобы такое говорить, ******* ******, тупой». За кадром девушка спрашивает у соседки, знает ли та этого мальчика, и говорит, что мальчик чуть не ударил ее сына.