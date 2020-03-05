prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта 2020, 07:25

Published 5 марта 2020, 07:25

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

«Сам ты тупой, молоко на губах не обсохло». Мальчик обматерил ребенка при его матери. Она обратилась в полицию

5 марта 2020, 07:25

В Солнечном мальчик обматерил ребенка, который был вместе с матерью — она сообщила, что написала заявление в полицию. Видео с прогулки девушка опубликовала в паблике микрорайона.

Внимание, на видео есть нецензурная лексика, если вы не хотите это слышать, посмотрите лучше на милого суриката, которого бросили в подъезде, но уже приютили 

В кадре мальчик скатывается с горки прямо на проезжую часть, а затем подходит к матери с сыном и начинает материться, очевидно на ребенка: «Сам ты тупой *******, еще молоко на губах не обсохло, чтобы такое говорить, ******* ******, тупой». За кадром девушка спрашивает у соседки, знает ли та этого мальчика, и говорит, что мальчик чуть не ударил ее сына.

В комментариях начался спор — по мнению одних, девушка поступила правильно, что не отчитала мальчика и обратилась в полицию, так как его семью нужно проверить; другие заявили, что должна была сначала поговорить с родителями. 

При этом одна из местных жительниц написала, что видела родителей мальчика, и те якобы «особо им не занимаются, так как выпивают». Сам ребенок, по ее словам, всем так же хамит и не реагирует на замечания. 

В полиции «ПМ» сообщили, что мальчика установили, с его родителями провели профилактическую беседу. Сейчас решается вопрос о привлечении матери мальчика по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей).

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика