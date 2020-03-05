Спектакли в будни, техно на выходных. В центре открывается арт-пространство «Мир»

Posted 5 марта 2020, 06:54
Published 5 марта 2020, 06:54
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
В центре Красноярска откроется новое пространство — оно будет называться «Мир» и располагаться в комплексе «Бульвар» на Сурикова.
Проект делают промокоманда «Мир» и музыкальное издательство Collective. На открытие обратил внимание сайт «Город Прима».
«Раньше на этом месте существовали разные площадки для проведения концертов и вечеринок, но мы пошли дальше и изменили это место до неузнаваемости. Площадка полностью преобразилась и стала больше. Было установлено качественное звуковое и световое оборудование», — рассказал «Проспекту Мира» один из участников проекта Анатолий Зорин.
В будни там будут проводить поэтические вечера, показы, театральные постановки и выставки, а еще выступления рок-групп и джазовых коллективов. Выходные будут посвящены электронной музыке, в основном техно.
«Выступления Никиты бесшаблонны и концептуальны, каждый сет — это ритуал, расширяющий пространство звуковой архитектуры. Локальную музыкальную поддержку окажет местная техно-сцена в лице резидентов и друзей МИРа, а местные художники дополнят атмосферу вечеринки арт-объектами и мультимедийными инсталляциями».