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Posted 5 марта 2020, 06:54

Published 5 марта 2020, 06:54

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

Спектакли в будни, техно на выходных. В центре открывается арт-пространство «Мир»

5 марта 2020, 06:54

В центре Красноярска откроется новое пространство — оно будет называться «Мир» и располагаться в комплексе «Бульвар» на Сурикова.

Проект делают промокоманда «Мир» и музыкальное издательство Collective. На открытие обратил внимание сайт «Город Прима». 

«Раньше на этом месте существовали разные площадки для проведения концертов и вечеринок, но мы пошли дальше и изменили это место до неузнаваемости. Площадка полностью преобразилась и стала больше. Было установлено качественное звуковое и световое оборудование», — рассказал «Проспекту Мира» один из участников проекта Анатолий Зорин.

В будни там будут проводить поэтические вечера, показы, театральные постановки и выставки, а еще выступления рок-групп и джазовых коллективов. Выходные будут посвящены электронной музыке, в основном техно.

Открытие пройдет 7 и 8 марта. В первый день выступит московский диджей, основатель проекта Resonance, участник Boiler Room Nikita Zabelin. 

«Выступления Никиты бесшаблонны и концептуальны, каждый сет — это ритуал, расширяющий пространство звуковой архитектуры. Локальную музыкальную поддержку окажет местная техно-сцена в лице резидентов и друзей МИРа, а местные художники дополнят атмосферу вечеринки арт-объектами и мультимедийными инсталляциями».
  • Еще в центре откроется пространство «Дом» команды Roxy Agency. Проект описывают как open space club.
  • А создатели клуба «Эра» заявили о перезапуске проекта — «малой Эре» под названием eRoom.
#Город#Новости
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