«Это экономически невыгодно»: депутат-сноубордист пожаловался, что на «Сопку» не пускают горожан

Что касается предложения депутата открыть для любителей трассы вроде хаф-пайп, то в РЦСС ответили, что обсуждают такую возможность, однако это не так просто сделать. Дело в том, что это очень травмоопасные трассы и они требуют от сноубордиста высокого уровня подготовки. Необходимо как-то оценивать уровень клиентов, прежде чем пускать их на тот же хаф-пайп, чтобы не допустить несчастных случаев.