«Это экономически невыгодно»: депутат-сноубордист пожаловался, что на «Сопку» не пускают горожан

Posted 6 марта 2020, 08:10
Published 6 марта 2020, 08:10
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
Депутат городского совета, мастер спорта по сноуборду Николай Олюнин рассказал, что спортсмены-любители и туристы почти не могут попасть в кластер «Сопка», построенный к Универсиаде. На склонах катаются только профессионалы.
Как рассказал депутат Константин Сенченко, на комиссии по бюджету Олюнин заявил, что катается на Сопке практически в одиночку.
В разговоре с «ПМ» Олюнин отметил, что выразился немного иначе, однако мысль Сенченко передал верно — любителям попасть на Сопку очень сложно.
«Наследие Универсиады должно работать не только на спортсменов краевого уровня и сборных команд. Обыкновенные жители тоже имеют право приехать туда, заплатить за вход и покататься — на слоп-стайле, на биг-эйр, на хаф-пайп. Мне кажется, для массового спорта это необходимо».
По словам Олюнина, открытое катание на Сопке все есть, но спортсменам-любителям нужно собрать определенное количество человек и заплатить за аренду склона, чтобы для них включили подъемник.
«Если бы я был туристом и завтра один пришел на гору — для одного меня не включили бы подъемник, не открыли трассу. Я же считаю, что даже если один человек пришел покататься, его должны пустить и дать возможность заниматься спортом. Приедет три человека покататься — их не пустят, потому что это экономически невыгодно. На мой взгляд нужно пускать всех для того, чтобы развивать спорт. Сегодня придут три человека, завтра четыре, через неделю уже пятнадцать».
Николай Олюнин отметил, что его мнение зафиксировали в протоколе комиссии, дальше горсовет будет ждать реакции властей. По мнению депутата, важно вынести этот вопрос на обсуждение и придать проблеме огласку, тогда, возможно, Сопку удастся открыть для горожан.
В краевом министерстве спорта «ПМ» ответили, что кластер «Сопка» не закрыт для горожан, там можно кататься. Во время спортивных соревнований катания ограничиваются, однако в другое время подъемники работают и людей пускают на склон. Сейчас на Сопке как раз проходит Кубок мира по фристайлу.
В Региональном центре спортивных сооружений, который отвечает за Сопку, «ПМ» рассказали, что первый раз слышат о том, что людям приходится арендовать склон, чтобы покататься — расписание работы трассы слалома публикуется в соцсетях и кататься можно в любое время, когда она открыта.
Что касается предложения депутата открыть для любителей трассы вроде хаф-пайп, то в РЦСС ответили, что обсуждают такую возможность, однако это не так просто сделать. Дело в том, что это очень травмоопасные трассы и они требуют от сноубордиста высокого уровня подготовки. Необходимо как-то оценивать уровень клиентов, прежде чем пускать их на тот же хаф-пайп, чтобы не допустить несчастных случаев.