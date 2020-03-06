Женщинам в Красноярском крае сложнее найти работу, чем мужчинам — им чаще отказывают по гендерному признаку

30% женщин и 22% мужчин из Красноярского края рассказали, что им отказывали в работе по гендерному признаку — в большинстве случаев работодатели говорили об этом открыто. Женщинам чаще всего отказывали в строительной и транспортной сферах, мужчинам – в HR и туризме.