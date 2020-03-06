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Posted 6 марта 2020, 06:59

Published 6 марта 2020, 06:59

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

Женщинам в Красноярском крае сложнее найти работу, чем мужчинам — им чаще отказывают по гендерному признаку

6 марта 2020, 06:59

Жительницам Красноярского края чаще всего отказывают в трудоустройстве из-за их пола, к такому выводу пришли специалисты службы исследований hh.ru после проведенного опроса.

30% женщин и 22% мужчин из Красноярского края рассказали, что им отказывали в работе по гендерному признаку — в большинстве случаев работодатели говорили об этом открыто. Женщинам чаще всего отказывали в строительной и транспортной сферах, мужчинам – в HR и туризме.

Отмечается, что с отказами в трудоустройстве чаще сталкиваются женщины 25-34 лет и незамужние.

  • К 8 Марта статистики рассказали о женщинах Красноярского края — сколько их всего в регионе, где они работают и во сколько лет выходят замуж.
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