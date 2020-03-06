Женщинам в Красноярском крае сложнее найти работу, чем мужчинам — им чаще отказывают по гендерному признаку

Posted 6 марта 2020, 06:59
Published 6 марта 2020, 06:59
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
Жительницам Красноярского края чаще всего отказывают в трудоустройстве из-за их пола, к такому выводу пришли специалисты службы исследований hh.ru после проведенного опроса.
30% женщин и 22% мужчин из Красноярского края рассказали, что им отказывали в работе по гендерному признаку — в большинстве случаев работодатели говорили об этом открыто. Женщинам чаще всего отказывали в строительной и транспортной сферах, мужчинам – в HR и туризме.
Отмечается, что с отказами в трудоустройстве чаще сталкиваются женщины 25-34 лет и незамужние.