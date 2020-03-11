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Posted 11 марта 2020, 13:15

Published 11 марта 2020, 13:15

Modified 20 января, 12:42

Updated 20 января, 12:42

Топ-10 самых долго правящих глав России за последние 400 лет (да, он уже в топе! )

11 марта 2020, 13:15
Мы решили вспомнить самых долго правящих государей России за последние 400 лет. Как случилось, что они все же оставили пост и какое место займет Путин, если у него все получится

У Путина могут обнулиться президентские сроки. Если так произойдет Владимир Владимирович при желании сможет пробыть президентом еще 16 лет. Мы решили вспомнить самых долго правящих государей России за последние 400 лет. Как случилось, что они все же оставили пост, и какое место займет Путин, если у него все получится.

10 место. Владимир Путин — 20 лет (2000–????)

Из всех участников этого топа Владимир Путин пришел к верховной власти позже всех. Президентом он стал в 48 лет, что не снижает его шансы со временем значительно улучшить свои позиции. Уже этот срок, если он будет доведен до конца, обеспечит Владимиру Владимировичу восьмое место. А если учесть обнуление и возможные пятый и шестой сроки, то Путин вполне может рассчитывать на второе место по итогам 400-летия. А там, если здоровье позволит, глядишь, замахнется и на абсолютное лидерство.

9 место. Николай II — 22 года (1894–1917)

26-летний Николай и не предполагал, что так скоро станет императором. Отец Александр III был вовсе не стар и отличался богатырским сложением. Но болезни почек в то время еще не лечили, и государь Александр Александрович скончался в возрасте 49 лет.

Николаю досталось неспокойное время: сперва неудачная Русско-японская, затем революция 1905–1907 годов, не менее неудачная Первая мировая, манифест 17 октября, первый российский парламент, эсеры, большевики, анархисты, теракты. Все это, как мы знаем, в конце концов привело к Февральской революции и отречению в Пскове.

Конец последнего русского императора известен и трагичен: 17 июля 1918 года Николай, его семья, доктор Боткин и три человека прислуги были убиты в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге.

8 место. Александр I — 24 года (1801–1825)

Коронован в 24 года. Стал последним русским царем, взошедшим на престол в результате дворцового переворота. Отец Александра Павел, как тогда шутили, «скончался от апоплексического удара табакеркой в висок».

После низкорослого и чрезвычайно эксцентричного Павла любезный Александр, считавшийся первым красавцем Европы, был воспринят как символ великих перемен. И действительно — царь мечтал о конституции и реформах. Но недолго. Скоро с реформами было покончено, однако победа над Наполеоном не дала популярности государя померкнуть.

После 1815 года Россия стала самым могущественным государством мира. Однако Александр к власти охладел, впал в крайнюю религиозность и в столице бывал редко. Умер в Таганроге, скорее всего, от холеры. Однако есть легенда, что царь, перекинувшись в старца Федора Кузьмича, еще 30 лет прожил в Томске.

7 место. Александр II — 26 лет (1855–1881)

На престол Александр вступил уже 37-летним. Перед смертью его отец Николай I успел сказать сыну «Крепко держи», подразумевая, видимо, бразды правления.

Тем не менее Александр II, будучи сам по себе человеком весьма консервативным, в историю вошел реформатором. При нем освободили наконец-то крестьян, разрешили высшее образование для не дворян, реформировали суды и армию, ввели местное самоуправление.

Но существенная часть населения была недовольна незавершенностью реформ, а появившееся как раз благодаря реформам разночинное студенчество стало рассадником вольнодумия. Александр II стал первым и пока последним правителем России, погибшим в результате террористического акта. 1 марта 1881 года бомба, брошенная народовольцем Гриневицким, смертельно ранила царя. Вскоре он скончался в Зимнем дворце.

6 место. Николай I — 29 лет (1825–1855)

Николай взошел на престол в 29 лет — после смерти брата Александра и отказа от престола брата Константина. Воцарение было омрачено последним в истории России крупным гвардейским восстанием, известным как Восстание декабристов.

Несмотря на то, что само существование восстания показывало востребованность реформ, правление Николая проходило скорее в консервативном ключе. Крестьян не освободили, цензуру усилили, о конституции всерьез и не задумывались. Итогом царствования стала крайне неудачная Крымская война, в ходе которой России пришлось в одиночестве противостоять Франции и Британской империи. Армия, еще 35 лет назад разбившая Наполеона, потерпела несколько впечатляющих поражений, а флот и вовсе пришлось затопить в связи с явной неконкурентоспособностью.

Есть версия, что император, тяжело переживавший военные неудачи, болея гриппом, специально поехал на смотр войск легко одетым и заработал пневмонию. Как бы то ни было, умер Николай именно от гриппа и его осложнений.

5 место. Михаил Федорович — 32 года (1613–1645)

Первый Романов на троне. Царем Романова провозгласил Земский собор. Михаилу тогда было 16 лет, на трон он не особо хотел. Да и, честно говоря, попав на него, не особо то и правил. Первые три года за молодого государя решала инокиня Марфа, затем вернувшийся из польского плена патриарх Филарет. И лишь после смерти последнего в 1633-м Михаил Федорович правил в одиночестве.

За 32 года успел заключить мир с Швецией и Речью Посполитой и более-менее восстановить страну после Смутного времени. Кроме того, именно при нем русские казаки дошли до Тихого океана, так что первого Романова можно считать чемпионом по присоединенным землям.

Скончался в возрасте 49 лет от водянки, которая, по мнению подданных, случилась из-за малоподвижности и хронической меланхолии.

4 место. Иосиф Сталин — 30 лет (1922–1953)

Единственный, помимо Путина, не царь и не император в этом списке. Сталин — прекрасное доказательство того, что правителем России можно быть и не занимая формально высшей должности государства. Ведь с 38-го по 46-й номинальным главой государства был Михаил Калинин, а после 46-го Николай Шверник, которого сегодня и не все историки вспомнят.

Мы не будем лишний раз рисковать вызвать Вельзевула, описывая достоинства и недостатки правления товарища Джугашвили, а лучше вспомним его дорогу во власть. После смерти Ленина наиболее вероятным кандидатом на лидерство был Лев Троцкий, но 44-летнему Сталину и его союзникам Зиновьеву и Каменеву удалось победить во внутрипартийной борьбе, сняв Троцкого с ключевых постов. Затем Сталин в союзе с Бухариным выступил против Зиновьева, а потом и вовсе «съел» всех, став единовластным правителем страны.

Скончался Сталин в 74 года на своей ближней даче в Филях. 1 марта генералиссимуса хватил удар, а к 5-му его не стало.

3 место. Алексей Михайлович — 30 лет (1645–1676)

Второй царь династии Романовых. На престол, так же как и отец, Михаил Федорович вступил в 16 лет. Прозван Тишайшим, хотя событий на его правление выпало немало. Восстание Степана Разина, Медный бунт и начало церковного раскола, унесшего тысячи жизней как старообрядцев, так и представителей официальной церкви. При Алексее Михайловиче к России была частично присоединена Украина.

Время для рекордов долгоправления было тогда идеальное: конституции и президентских сроков еще не придумали, а свергать царя ни народу, ни еще помнившим смутное время боярам совершенно не хотелось.

Теоретически у Алексея Михайловича были все шансы поправить и 60 лет, но сердечный приступ в 1676 году ограничил его срок 30 годами.

2 место. Екатерина II — 34 года (1762–1796)

На престол взошла в 33 года, после свержения собственного супруга Петра III. 34 года бывшая немецкая принцесса крошечного Штеттина была матушкой-императрицей крупнейшего государства мира.

При Екатерине русские полки и флота под командованием Потемкина, Суворова, Румянцева, Ушакова обрели славу непобедимых, к России присоединили часть Польши, Грузию, Крым, Северное Причерноморье. Но тогда же был и фаворитизм, и дикое казнокрадство, и окончательное закрепощение крестьян, и Пугачевское восстание. Внешний долг, оставшийся после Екатерины, Россия окончательно выплатила лишь в 1891 году. Только на 11 главных фаворитов Екатерина потратила около 92 миллионов и 820 тысяч рублей — сумму, превышающую годовой доход всей империи.

16 ноября 1796 года Екатерину, пошедшую в уборную, обнаружили возле судна с покрасневшим лицом, идущей изо рта пеной и вывихнутой ногой. К вечеру государыня скончалась.

1 место. Петр I — 42 года (1682–1725)

Этот рекорд вряд ли кому удастся побить, так как для этого нужно либо так же, как Петр, сесть на престол в 10 лет, либо иметь уж совсем исключительное здоровье.

Рассказывать о деяниях Петра Алексеевича особой нужды нет.Лучше расскажем, из каких составляющих сложились эти невероятные 42 года царствования. Отец Петра — Алексей Михайлович — был плодовит, Петр был 14 ребенком и шансов на престол у него вроде как не было. Зато он был первым сыном от второй жены царя Натальи Нарышкиной, чья семья тоже хотела царствовать. В итоге после смерти слабого здоровьем царя Федора, сына Алексея Михайловича, в результате политических интриг на престол взошли сразу два царя: от Милославских и первой жены — Иван, от Нарышкиных и второй жены — Петр. Формально Иван считался первым царем, а Петр — вторым. Но это были формальности, так как фактически правила царевна Софья. Софью повзрослевший Петр смог победить с помощью интриг, а слабый здоровьем и не интересующийся царствованием Иван и сам умирает в 30 лет.

Петр становится сперва единоличным царем, а затем в 1721-м и императором. Последний титул он носил всего четыре года, скончавшись в 1725-м от тяжелой болезни почек.

Бонус: Иоан Васильевич Рюрикович, он же Грозный — 50 лет (1533–1584)

Править Иван Васильевич начал в три года. Ну как править, при нем был собран опекунский совет из семи боярских родов. Бояре вовсю глумились на малолетним великим князем и, как стало известно в последствии, совершенно зря.

Так как споров вокруг фигуры Грозного не меньше, чем вокруг Сталина, о достижениях царя промолчим. Скажем лишь, что умер он в 1584 году от «разложения крови» за игрой в шахматы. Царю было 53 года. На сегодняшний день ему принадлежит абсолютный рекорд продолжительности нахождения у власти.

#Истории#Политика
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