Топ-10 самых долго правящих глав России за последние 400 лет (да, он уже в топе! )

У Путина могут обнулиться президентские сроки. Если так произойдет Владимир Владимирович при желании сможет пробыть президентом еще 16 лет. Мы решили вспомнить самых долго правящих государей России за последние 400 лет. Как случилось, что они все же оставили пост, и какое место займет Путин, если у него все получится.

10 место. Владимир Путин — 20 лет (2000–????)

Из всех участников этого топа Владимир Путин пришел к верховной власти позже всех. Президентом он стал в 48 лет, что не снижает его шансы со временем значительно улучшить свои позиции. Уже этот срок, если он будет доведен до конца, обеспечит Владимиру Владимировичу восьмое место. А если учесть обнуление и возможные пятый и шестой сроки, то Путин вполне может рассчитывать на второе место по итогам 400-летия. А там, если здоровье позволит, глядишь, замахнется и на абсолютное лидерство.