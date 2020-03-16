«За мной придет полиция»: красноярцу отказали в митинге против обнуления сроков Путина 😞

Posted 16 марта 2020, 12:51
Published 16 марта 2020, 12:51
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
Либертарианская партия России в Красноярске получила отказ по всем трем площадкам, на которые заявляла митинг против обнуления президентских сроков Владимира Путина.
В мэрии «ПМ» сказали, что на предлагаемых площадках невозможно провести митинг 22 марта. Сквер Сурикова не сможет вместить заявленную тысячу человек, на Театральной площади идет ремонт, а на площади Революции проведению митинга мешает платная парковка, ответили в администрации.
Один из организаторов Евгений Шульженко ответил «ПМ», что проведет митинг в сквере Космонавтов — это место является гайд-парком города, где можно устраивать массовые акции. Активист уже подписал согласие на смену площадки, он уточнил, что митинг пройдет в 12:00 22 марта.
Шульженко уточнил, что одновременно с ним резервную заявку подали два других активиста — заявка касалась Красной площади:
«Сегодня к обоим организаторам, подавшим резервную заявку на Красную площадь, пришла полиция. Глебу Марьясову пришили вторую административку за демонстрацию нацистской символики. Ко второму организатору тоже пришла полиция на дом, но дверь он не открыл».
На вопрос, связывались ли с ним самим полицейские, Шульженко, он ответил, что нет и добавил: «Думаю, это вопрос времени».