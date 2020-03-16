«За мной придет полиция»: красноярцу отказали в митинге против обнуления сроков Путина 😞

Один из организаторов Евгений Шульженко ответил «ПМ», что проведет митинг в сквере Космонавтов — это место является гайд-парком города, где можно устраивать массовые акции. Активист уже подписал согласие на смену площадки, он уточнил, что митинг пройдет в 12:00 22 марта.