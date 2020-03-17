Взятки и крышевание перевозчиков. Задержаны сразу семеро сотрудников ГИБДД — сегодня суд может отправить их под арест

Помощник председателя суда ответил «ПМ», что пока информации о заседании нет. В ГУ МВД «ПМ» подтвердили, что оперативники УФСБ по краю совместно с сотрудниками отдела собственной безопасности задержали подозреваемых в получении взяток, сейчас они отстранены от службы, также назначена служебная проверка.