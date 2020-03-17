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Posted 17 марта 2020, 07:18

Published 17 марта 2020, 07:18

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

Взятки и крышевание перевозчиков. Задержаны сразу семеро сотрудников ГИБДД — сегодня суд может отправить их под арест

17 марта 2020, 07:18

Сразу семь сотрудников ГИБДД и один полицейский из дежурной части из разных районов Красноярского края были задержаны 16 марта. Их подозревают в получении взяток за покровительство перевозчикам — полицейские за деньги игнорировали отсутствие разрешительных документов на перевозку крупногабаритных грузов.

О задержании сотрудников сообщили издание KrasNews и телеграм-канал «Борус». По их информации, дело возбуждено о получении взятки организованной группой (пункт «а» части 5 статьи 290 УК РФ) и сегодня подозреваемым изберут меру пресечения. Заседание должно пройти в центральном районном суде.

Помощник председателя суда ответил «ПМ», что пока информации о заседании нет. В ГУ МВД «ПМ» подтвердили, что оперативники УФСБ по краю совместно с сотрудниками отдела собственной безопасности задержали подозреваемых в получении взяток, сейчас они отстранены от службы, также назначена служебная проверка. 

Связаться со следственным комитетом не удалось.

#Сергей Ошаров#Криминал#Новости
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