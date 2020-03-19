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Posted 19 марта 2020, 13:43

Published 19 марта 2020, 13:43

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

«Люди платят любые деньги». Красноярец отдал 128 тысяч за билет из Узбекистана. Границы закрыли из-за пандемии

19 марта 2020, 13:43
Сюжет
Коронавирус

Красноярец сумел улететь из Узбекистана только за большую сумму — до этого в стране закрыли транспортное сообщение из-за нескольких случаев заражения COVID-19.

«Проспекту Мира» мужчина рассказал, что находился в Узбекистане по работе с воскресенья, 15 марта. 18 марта он должен был вылетать в Россию.

«В воскресенье все было открыто, никаких случаев короны не было. В понедельник они закрыли все границы — на выезд и на въезд. Было объявлено на официальном сайте посольства, мол, ждите чартеры для вывоза российских граждан с территории Узбекистана».

На сайте посольства России в Узбекистане действительно можно найти сообщение о приостановке авиасообщения с 00:00 16 марта. 

Собеседник «ПМ» отметил, что до этого самолеты в Россию летали от нескольких авиакомпаний и из нескольких крупных городов, но сейчас есть чартерные рейсы только из Ташкента и только «Аэрофлотом» — единственной компанией, которая в принципе теперь совершает вылеты из Узбекистана.

По словам красноярца, когда появилась информация о билетах на чартер, отправлявшийся в среду утром, у касс выстроились огромные очереди. Красноярцу достались только билеты в бизнес-класс — за 128 тысяч рублей, в эконом-классе за 50 тысяч все раскупили. 

Собеседник подчеркнул, что рейсом Ташкент — Москва из страны вылетают не только россияне, которым нужно вернуться на родину, но и иностранцы, рейсы которых отменились — «люди за любые деньги покупают билеты, лишь бы вернуться домой».

Красноярец отметил, что в посольстве собирают данные тех, кто хочет эвакуироваться из страны, но на сайте ведомства и в его соцсетях информации об эвакуационных рейсах нет.

По словам мужчины, посольство России в Узбекистане не оказывает помощи своим гражданам — ни с временным проживанием, ни с доставкой из других городов в Ташкент.

«Проспект Мира» направит запрос в посольство России в Узбекистане, чтобы прояснить ситуацию с эвакуацией российских граждан.

  • По информации Ростуризма, компания «Аэрофлот» будет совершать чартерные рейсы по маршруту Шереметьево — Ташкент — Шереметьево до 20 марта. С 21 марта по 15 апреля все рейсы в Узбекистан будут приостановлены.
#Общество#Новости#Коронавирус
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