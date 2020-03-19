«Люди платят любые деньги». Красноярец отдал 128 тысяч за билет из Узбекистана. Границы закрыли из-за пандемии

Красноярец сумел улететь из Узбекистана только за большую сумму — до этого в стране закрыли транспортное сообщение из-за нескольких случаев заражения COVID-19.
«Проспекту Мира» мужчина рассказал, что находился в Узбекистане по работе с воскресенья, 15 марта. 18 марта он должен был вылетать в Россию.
«В воскресенье все было открыто, никаких случаев короны не было. В понедельник они закрыли все границы — на выезд и на въезд. Было объявлено на официальном сайте посольства, мол, ждите чартеры для вывоза российских граждан с территории Узбекистана».
На сайте посольства России в Узбекистане действительно можно найти сообщение о приостановке авиасообщения с 00:00 16 марта.
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