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Posted 19 марта 2020, 08:09

Published 19 марта 2020, 08:09

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

Самый большой аквапарк за Уралом обещают открыть в 2022 году

19 марта 2020, 08:09

Первый этап строительства аквапарка планируют завершить в 2022 году, пишут в сообществе мэрии.

фото: vk.com/krasnoyarskrf

К стройке начали готовиться в сентябре 2019 года — когда было выдано разрешение на строительство. В официальном паблике мэрии сообщали, что аквапарк станет самым крупным за Уралом. В декабре там забили первую сваю.

Аквапарк будет называться «Экватория». Согласно проекту, на пересечении Шахтеров и 9 Мая предполагается строительство не только аквапарка — это будет комплекс с гостиницей и парковками. По информации на сайте проекта, суточная вместимость аквапарка — около 2800 человек.

«Экваторию» собираются поделить на несколько зон — летнюю с бассейном, с более чем 15 водными горками и аттракционами, банный комплекс и детскую с игровым городком на 1,9 тысячи квадратных метров.

В гостинице запланировано около 200 мест, а на парковке — около 700 машиномест. Общая площадь комплекса — 77 тысяч квадратных метров.

Генеральный директор компании-инвестора Равиль Гайнутдинов рассказал, что закончить строительство аквапарка и запустить его для клиентов собираются в 2022 году. В 2024 году, по словам инвестора, надеются закончить весь остальной комплекс.

  • Победителем, по эскизу которого возведут аквапарк в городе, стала англо-латвийская компания Aqua Fun Project Group. За их проект отдали больше пяти тысяч голосов.
  • Инвестор аквапарка — компания «Термит», одна из крупнейших на красноярском рынке стройматериалов.
  • В городе могут построить еще один аквапарк — на Красноярском экономическом форуме в 2018 году было подписано соглашение о строительстве аквапарка на месте стадиона «Сокол», который находится в Советском районе. Открыть объект планировалось к Универсиаде, но потом его строительство отложили на неопределенный срок.
#Полина Бородкина#Город#Новости
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