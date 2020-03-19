Самый большой аквапарк за Уралом обещают открыть в 2022 году

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К стройке начали готовиться в сентябре 2019 года — когда было выдано разрешение на строительство. В официальном паблике мэрии сообщали, что аквапарк станет самым крупным за Уралом. В декабре там забили первую сваю.

Аквапарк будет называться «Экватория». Согласно проекту, на пересечении Шахтеров и 9 Мая предполагается строительство не только аквапарка — это будет комплекс с гостиницей и парковками. По информации на сайте проекта, суточная вместимость аквапарка — около 2800 человек.



«Экваторию» собираются поделить на несколько зон — летнюю с бассейном, с более чем 15 водными горками и аттракционами, банный комплекс и детскую с игровым городком на 1,9 тысячи квадратных метров.

В гостинице запланировано около 200 мест, а на парковке — около 700 машиномест. Общая площадь комплекса — 77 тысяч квадратных метров.

Генеральный директор компании-инвестора Равиль Гайнутдинов рассказал, что закончить строительство аквапарка и запустить его для клиентов собираются в 2022 году. В 2024 году, по словам инвестора, надеются закончить весь остальной комплекс.