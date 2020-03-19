В Норильске сняли на видео наглого песца. Он пытался украсть варежку и утащил вкусняшки!

Posted 19 марта 2020, 07:38
Published 19 марта 2020, 07:38
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
В Норильске сняли очередного песца, вышедшего к людям — он запасся мясом из специальной кормушки и попытался утащить варежку и металлическую цепь. Осторожно, в видео кроме вороватого песца есть ненормативная лексика!
Видео появилось на Youtube-канале пользователя Вадим Колосок. В двух роликах зверек бегает по двору — сначала песец захватил мяса из кормушки...
...а потом вернулся, попытался украсть лежавшую на земле варежку и металлическую цепь.
Автор видео и люди за кадром посмеивались над песцом — называли его «наглой рожей», просили вернуть варежку и цепь, когда зверек за них хватался.