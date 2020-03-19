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Posted 19 марта 2020, 07:38

Published 19 марта 2020, 07:38

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

В Норильске сняли на видео наглого песца. Он пытался украсть варежку и утащил вкусняшки!

19 марта 2020, 07:38

В Норильске сняли очередного песца, вышедшего к людям — он запасся мясом из специальной кормушки и попытался утащить варежку и металлическую цепь. Осторожно, в видео кроме вороватого песца есть ненормативная лексика!

Видео появилось на Youtube-канале пользователя Вадим Колосок. В двух роликах зверек бегает по двору — сначала песец захватил мяса из кормушки... 

...а потом вернулся, попытался украсть лежавшую на земле варежку и металлическую цепь. 

Автор видео и люди за кадром посмеивались над песцом — называли его «наглой рожей», просили вернуть варежку и цепь, когда зверек за них хватался.

  • На севере Красноярского края много песцов выходит к людям поздней осенью, зимой и весной — в основном, в поисках еды. Некоторые устраивают гонки с машинами, другие просто играют в салочки с северянами.
#Анна Комарова#Новости#Животные
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