На Владимирова заявили в полицию. Он выложил видео с падением певицы Вишневской и сказал, что она поет под фонограмму

Posted 20 марта 2020, 11:31
Published 20 марта 2020, 11:31
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
Отец певицы Анастасии Вишневской написал заявление в полицию на ресторатора Владимира Владимирова. Ранее тот опубликовал в инстаграме кадры с падением Вишневской со сцены и предположил, что певица пела под фонограмму. Об этой ситуации Владимиров рассказал на своей странице в фейсбуке.
Видео с падением Анастасии в числе первых выложил в инстаграме Владимиров, при этом написал, что Вишневская пела под фонограмму. Сейчас пост отредактирован, и там написано, что Анастасия «каким-то непостижимым образом продолжила петь песню».
«ПМ» Владимиров сказал, что когда опубликовал видео с Вишневской, ее отец написал ему оскорбительные комментарии и обещал подать в суд, а потом удалил написанное. После такой реакции ресторатор и отредактировал пост.
На следующий день после инцидента Владимиров поехал в больницу и передал певице цветы и торт. В инстаграме он заметил, что видео с падением ему прислали гости концерта.
Позже Владимиров рассказал , что его вызвал участковый — по словам ресторатора, отец Вишневской написал заявление.
«Он еще какую-то экспертизу где-то сделал. И участковый сказал, что она якобы признала неправомерность моего поступка. Хотя сам участковый сказал, что не знает, к чему там придраться можно. Сказал, что оставляет жалобу без удовлетворения, потому что состава преступления не видит», — рассказал Владимиров.
Сама Анастасия сообщила «ПМ», что ее семья не собирается подавать на ресторатора в суд.
«Я бы хотела поскорее забыть все случившееся, что произойдет еще не скоро, ведь мне предстоит повторная операция через полгода, когда будут убирать железо из моей ноги, как я буду работать — неведомо никому! И какие убытки я понесу — тоже! И мне горько, что люди, некогда уважаемые мной и знающие меня лично, просто ловят хайп на моей беде!»
Вишневская уточнила, что когда-то Владимиров звал ее работать арт-директором в собственный ресторан.