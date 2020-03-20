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Posted 20 марта 2020, 11:31

Published 20 марта 2020, 11:31

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

На Владимирова заявили в полицию. Он выложил видео с падением певицы Вишневской и сказал, что она поет под фонограмму

20 марта 2020, 11:31

Отец певицы Анастасии Вишневской написал заявление в полицию на ресторатора Владимира Владимирова. Ранее тот опубликовал в инстаграме кадры с падением Вишневской со сцены и предположил, что певица пела под фонограмму. Об этой ситуации Владимиров рассказал на своей странице в фейсбуке. 

  • 6 марта Анастасия Вишневская выступала в БКЗ на концерте в честь 8 Марта, на нем присутствовал губернатор Александр Усс. Она не увидела край сцены и упала в оркестровую яму, но продолжила петь. После этого исполнительница попала в больницу с ушибами и переломом ступни.  
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6 марта 2020 года на сцене Большого концертного зала Красноярской краевой филармонии случился несчастный случай. По стечению обстоятельств я не увидела край сцены и упала в оркестровую яму, на заготовленных на следующий номер там артистов оркестра. К моему счастью, яма была уже поднята с 6 метрового уровня на 3 метра, поэтому я осталась жива, отделалась ушибами и переломом ступни. Вчера ночью меня прооперировали. Злопыхатели обсуждают только факт того, что я продолжила петь, несмотря на полученные травмы, обвиняют в том, что звучала фонограмма! Мне жаль, что вокруг так много зла и зависти, что в стране вырождаются качества самоотверженности, героизма, если хотите... На видео, к большому сожалению, я звучу не так чисто, как хотела бы звучать! Живой звук. Что уж. Слушайте. #анастасиявишневская #8марта #живойзвук #красноярск #несчастныйслучай

Публикация от АНАСТАСИЯ ВИШНЕВСКАЯ/ 💎NAIA💎 (@avishnevskaya_official)

Видео с падением Анастасии в числе первых выложил в инстаграме Владимиров, при этом написал, что Вишневская пела под фонограмму. Сейчас пост отредактирован, и там написано, что Анастасия «каким-то непостижимым образом продолжила петь песню»

«ПМ» Владимиров сказал, что когда опубликовал видео с Вишневской, ее отец написал ему оскорбительные комментарии и обещал подать в суд, а потом удалил написанное. После такой реакции ресторатор и отредактировал пост.

На следующий день после инцидента Владимиров поехал в больницу и передал певице цветы и торт. В инстаграме он заметил, что видео с падением ему прислали гости концерта.

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Не поленился, заехал сейчас в Краевую клиническую больницу, где главным врачом работает наш уважаемый Егор Корчагин, проведать нашу известную певицу и актрису Анастасия Вишневская. У которой вчера произошла одна серьезная неприятность во время выступления и ей ночью сделали операцию. Информацию о ЧП сбросили мне присутствующие там, правда, почему-то, решили, что певица из Москвы. Там был губернатор Усс,поздравляли дам с 8 марта. Немного позже, с помощью её коллег Марина Вишневская и других, в ситуации разобрались. Даже до сегодняшнего вечера не утихают обсуждения этого злополучного проишествия. Хочу сказать, самое главное, что всё обошлось более-менее хорошо. Жаль, что не без обидных последствий. Хочу поздравить Анастасию с наступающим 8 марта!! Пожелать здоровья и творческих успехов и высот на большой сцене. А в остальном, думаю, разберутся, учтут ошибки вчерашнего, чтобы впредь исключить такие вещи. PS: Главный врач сказал, еду нельзя. Передал лишь тортик из RASPUTIN, цветы и ещё раз цветы. Сама она спала, как мне сказала по телефону медсестра.😃

Публикация от владимир владимиров (@vladimirovvv)

Позже Владимиров рассказал , что его вызвал участковый — по словам ресторатора, отец Вишневской написал заявление. 

«Он еще какую-то экспертизу где-то сделал. И участковый сказал, что она якобы признала неправомерность моего поступка. Хотя сам участковый сказал, что не знает, к чему там придраться можно. Сказал, что оставляет жалобу без удовлетворения, потому что состава преступления не видит», — рассказал Владимиров. 

Сама Анастасия сообщила «ПМ», что ее семья не собирается подавать на ресторатора в суд.

«Я бы хотела поскорее забыть все случившееся, что произойдет еще не скоро, ведь мне предстоит повторная операция через полгода, когда будут убирать железо из моей ноги, как я буду работать — неведомо никому! И какие убытки я понесу — тоже! И мне горько, что люди, некогда уважаемые мной и знающие меня лично, просто ловят хайп на моей беде!»

Вишневская уточнила, что когда-то Владимиров звал ее работать арт-директором в собственный ресторан. 

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