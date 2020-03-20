На Владимирова заявили в полицию. Он выложил видео с падением певицы Вишневской и сказал, что она поет под фонограмму

Отец певицы Анастасии Вишневской написал заявление в полицию на ресторатора Владимира Владимирова. Ранее тот опубликовал в инстаграме кадры с падением Вишневской со сцены и предположил, что певица пела под фонограмму. Об этой ситуации Владимиров рассказал на своей странице в фейсбуке.