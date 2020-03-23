Красноярка сменила отчество на матчество и дала такое же дочери. Получилось бабчество 🙃

Posted 23 марта 2020, 04:53
Published 23 марта 2020, 04:53
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
Красноярка по имени Анна дала своей дочери матчество — по имени бабушки ребенка. Ранее она сама сменила свое отчество на тот же матроним, поэтому теперь Анна вместе с дочерью по документам Таяновны.
Об этой истории рассказал в своем фейсбуке красноярец Павел Стабров — он поделился знакомством с девушкой, которая дала дочери «бабчество», отчество по имени своей матери (то есть бабушки ребенка).
«Проспекту Мира» Анна сказала, что решила дать дочери матроним после того, как отец ребенка оставил их еще до родов.
«С дочкой такая ситуация потому, что ее отец с самого рождения никак не принимает участия. Он даже не видел дочку и в ЗАГС не пришел, документы не принес. Хотели сначала дать матчество Анновна, но мне не нравится. Лучше Таяновна, как у меня, родовое имя такое получилось».
Свое матчество Анна взяла примерно по той же причине. Ее воспитывал отчим, который после развода с матерью Анны дал понять, что родственных связей между ними нет.
«Мне раньше вообще не нравилось мое имя, в школе еще. Потом школьные времена прошли. У меня был отчим, мы больше 12 лет с ним прожили, с первого класса. Мы были в хороших отношениях, он собирался меня удочерить, я хотела просто отчество поменять — что вроде как одна семья. Потом родители развелись, и я уже не такая любимая дочь стала, и не особо уже дочь».
Девушка говорит, что бабушка к смене отчества относится положительно. А люди на матчество реагируют по-разному, но без выраженного негатива.