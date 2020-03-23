Пожары в степях Хакасии видно из космоса. В Красноярском крае такое прогнозируют уже в апреле

Posted 23 марта 2020, 12:43
Published 23 марта 2020, 12:43
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
В Хакасии зафиксировали крупный пожар в степях — он начался из-за теплой погоды и сильного ветра.
Специалисты научно-технического центра «Космические решения», который специализируется на мониторинге лесных пожаров из космоса, сообщили, что в Усть-Абаканском районе сейчас горит степь. Протяженность пожара — 2,5 километра в поперечнике.
По прогнозам центра, лесные пожары в Красноярском крае могут начаться уже в начале апреля — из-за аномально теплой температуры и небольшого количества снега. Специалисты отмечают и высокую вероятность переходов степных пожаров на леса — когда пал травы переходит на деревья.
Издание «Запад24» сообщило, что в Хакасии с 24 марта на месяц введен особый противопожарный режим — на такие меры пошли из-за роста количества палов травы, степных и бытовых пожаров
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