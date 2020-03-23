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Posted 23 марта 2020, 12:43

Published 23 марта 2020, 12:43

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

Пожары в степях Хакасии видно из космоса. В Красноярском крае такое прогнозируют уже в апреле

23 марта 2020, 12:43

В Хакасии зафиксировали крупный пожар в степях — он начался из-за теплой погоды и сильного ветра. 

Фото: НТЦ «Космические решения»

Специалисты научно-технического центра «Космические решения», который специализируется на мониторинге лесных пожаров из космоса, сообщили, что в Усть-Абаканском районе сейчас горит степь. Протяженность пожара — 2,5 километра в поперечнике. 

По прогнозам центра, лесные пожары в Красноярском крае могут начаться уже в начале апреля — из-за аномально теплой температуры и небольшого количества снега. Специалисты отмечают и высокую вероятность переходов степных пожаров на леса — когда пал травы переходит на деревья.

Издание «Запад24» сообщило, что в Хакасии с 24 марта на месяц введен особый противопожарный режим — на такие меры пошли из-за роста количества палов травы, степных и бытовых пожаров

  • В июле 2019 года Красноярск и другие города края накрывало смогом от лесных пожаров, жители жаловались на ухудшение самочувствия и обвиняли властей в бездействии. Значительную часть леса не тушили из-за того, что он находился в зоне контроля (труднодоступные места, в которых пожары можно было не тушить, если они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики).
  • В воздухе фиксировали превышение вредных веществ, дым от пожаров достигал других регионов Сибири и даже Урала и Казахстана, после чего в соцсетях стали массово выступать с критикой — пользователи и разные медиаперсоны запустили целую кампанию и призывали потушить пожары. На горящие в Сибири леса обратил внимание и американский актер Леонардо Ди Каприо.
  • После массовой критики к тушению пожаров подключили самолеты МЧС, а позже Путин направил в Сибирь армию.
  • В 2020 году глава Рослесхоза заявил, что зоны контроля будут отменены.
#Анна Комарова#Природа#Новости
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