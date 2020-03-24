Красноярским предпринимателям предложили бесплатную консультацию юристов

Posted 24 марта 2020, 06:58
Published 24 марта 2020, 06:58
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
Красноярские предприниматели могут получить бесплатную консультацию юристов — им помогут разобраться в основных законах для бизнесменов, создать или ликвидировать предприятие, получить лицензию или правильно составить необходимые договоры.
Консультации проводят в центре «Мой бизнес» на Матросова, 2 — предпринимателям помогают юристы красноярского отделения «Ассоциации юристов России» по соглашению с Агентством развития бизнеса края.
Как получить консультацию, уточняйте по телефону 265-44-32 доб. 210, почте [email protected], на сайте Агентства развития бизнеса в разделе «Вопрос консультанту» или по номеру горячей линии 8-958-849-73-55 в Viber или WhatsApp.
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