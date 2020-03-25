От фенхеля и редиски до ананасов: 10 трав и овощей, которые можно вырастить дома на подоконнике

Времена нынче тяжелые, и многие задумываются о дополнительных источниках — если не финансирования, то хотя бы пропитания. Сегодня расскажем об овощах и фруктах, которые можно попробовать вырастить на балконе.
Сразу предупредим, вырастить на подоконнике помидор или огурец непросто. В теории все замечательно: взял земли, взял семян, насыпал одно в другое — и сидишь ждешь, время от времени поливая.
На практике есть много встречных течений и подводных камней. Ну например: комнату с огородом необходимо проветривать, но с другой стороны, ледяной ветер из форточки немедленно прикончит нежные всходы. Так что начнем с растений, которые действительно легко вырастить, а уж потом перейдем к более сложным вариантам.
Зеленый лук
Надо обладать воистину легендарной криворукостью, чтобы не суметь выдавить из головки репчатого лука зеленых стрел для кулинарных нужд. Все, что вам нужно, — налить в стакан немного воды, воткнуть сверху лук и оставить его в покое, в прохладном темном месте. Когда корни вырастут, перенести на свет и снова оставить в покое. Единственное, что нужно учесть, — луковица должна быть плотной и без следов гнили.
Фенхель
Выращивать фенхель на подоконнике стоит по двум причинам. Во-первых, это относительно несложно, во-вторых, в Красноярске фенхель хрен купишь. А дело, между тем, стоящее. Фенхель — это не только утолщение стебля, которое добавляют в салаты и многие средиземноморские блюда, но и укропообразные веточки, годные на посыпание чего угодно.
Чтобы вырастить фенхель, нужно взять PH нейтральную почву и насыпать ее в торфяные горшочки, бросив в каждый две-три семечки, присыпать на 2 сантиметра землей и, поставив в темное место, подождать две-три недели, пока прорастут.
Через два месяца рассаду проредить, оставив самый сильный побег, и переместить в горшочки диаметром 20–25 сантиметров. Ветки на салат можно будет резать, когда дорастут до 30 сантиметров, утолщение у корня сформируется через два с половиной-три месяца.
Базилик
Базилик можно выращивать из черешков или из семян. Огородники-снобы советуют второй способ, утверждая, что черешковый слишком скоро уйдет в дудку. Мы же решительно настаиваем на черешках, так как, намучившись с семенами, в дудку уйти рискуете вы сами.
Черешки надо поставить в воду, а через пару недель пустившие корни растения пересадить в грунт. Грунт должен быть как можно более легким. Растить базилик надо в теплом, светлом помещении, иногда подкармливая азотом. Учтите, в наших условиях светлое — значит, со специальной лампой, иначе света траве точно будет не хватать.
Салат
Перейдем к более сложным формам. Выращивать салат на подоконнике — реально, но хлопотно. Точнее, хлопотно, если вы решили добиться полноценного урожая. В этом случае вы рискуете на нервах потерять в разы больше витаминов, чем приобрести.
Так что лучше остановится на бэби-вариантах, для чего купить в магазине семена с соответствующим указанием. Без проблем в любой почве дают ростки кресс, руккола, маш и цикорий.
Редис
Если всякая зелень вам кажется недостойной труда и места на подоконнике, и вы требуете как минимум корнеплодов — растите редис. Покупаем влаголюбивый скороспелый сорт, высеваем рядами в хорошо дренированную почву со слоем компоста, накрываем бумагой и ждем, пока прорастут.
Лоток берем глубокий — корнеплод же. Когда у каждого ростка появится два-три листочка, бумагу снимаем, ростки прореживаем и, поливая, ждем редис. Ждать придется дней 25.
Морковь
Про выращивание моркови на подоконнике известно все, кроме сакраментального вопроса — на хрена это, собственно, надо? Стоит она копейки, хранится долго, но если уж совсем невтерпеж и очень хочется, то слушайте. Сажать надо мелкую морковь, лучше всего круглых сортов типа «раунд бэби». Причина очевидна — длинный корень в оконный горшок не влезет.
Подойдут и мини-сорта типа «пармекс», «софи», «внучка». Растет эта радость дней 80. Сажать надо в горшок высотой не менее 20 сантиметров, почву хорошо дренировать, мульчировать (загуглите) и время от времени рыхлить. Поливать часто, прямых солнечных лучей избегать. Кстати, чем прохладней, тем морковь слаще, но не переусердствуйте, идеальная температура — 21 градус.
Острый перец
Некоторые сайты от души рекомендуют выращивать на окне сладкий перец, но мы не некоторые и не видим смысла пластаться ради двух-трех стручков. Другое дело острый перец, например, Carolina Reaper. Его острота — два с половиной миллиона (!) сковиллей, одного стручка хватит на год.
Раздобыв семена, их надо увлажнить, поместив на 30 минут в черный чай. Не горячий! А затем посадить в легкую стерильную почву не глубже чем на 3 миллиметра. В контейнере для выращивания нужен дренаж — дырки на дне. Грунт надо смочить и держать в таком состоянии все время выращивания. При этом он не должен ни высыхать, ни переувлажняться.
Прорастать будет долго — до двух месяцев. Удобрять в это время не надо. Когда растение наконец проклюнется, следите за температурой и влажностью. Не давайте грунту высохнуть, а температуре — опускаться ниже 15 градусов.
Огурцы
Огурцы выращивать непросто, но реально. Брать надо самоопыляющиеся, раннеспелые, короткоплодные, кустовые сорта. Огурцы любят свет, тепло и влажность, поэтому готовитесь к приобретению ламп, увлажнителей и ковриков с подогревом. Если, посчитав расходы, вы все еще не решили, что дешевле купить, берете емкость не менее 5 литров, наполняете грунтом и сажаете огурцы.
Семена до этого надо прорастить сперва два-три дня, подержав в блюдце с водой, а затем завернув во влажную марлю. Сеять надо на глубину около сантиметра. Сверху натянуть пленку. Когда пойдут всходы, снимаем пленку, прореживаем и ждем, поливая в солнечную погоду ежедневно, в пасмурную через день. Про лампы не забыли? Свет над грядкой должен быть не менее 12 часов.
Если все сделали правильно, через 50 дней пойдет первый огурец.
Помидоры
Выращивать на окне помидоры легко — при условии, что вы профессиональный агроном. Если же вы специалист другого профиля, хотя бы сведите риски к минимуму. Сажайте только мелкоплодные сорта, лучше всего карликовые. Покупая семена, убедитесь, что на упаковке есть надпись «Урожай на окне», «Домашний огород» или что-то в этом духе. Семена придется сперва погрузить в слабый раствор марганцовки минут на 10-15, выбросить те что всплыли, а затем прорастить во влажной марле.
Затем посадить в пластиковые стаканы и ждать, пока прорастёт. Затем проредить и пересадить в емкость объёмом 5 литров. Затем ждать плодов, не забывая согревать до 22-25 градусов, поливать, проветривать и вообще заботиться.
Ананас
Если вам совсем нечем заняться, попробуйте вырастить свой домашний ананас. Тут мы вам не советчики, так как чтобы там ни говорили про журналистов, это все-таки работа и ананасы нам растить некогда.
Но вот общие принципы. Покупаете ананас. Обязательно летом, зимой он по дороге в магазин скорее всего переохладился. Отрезаете от него верхушку. Сушите ее, проращиваете в чистом речном песке. Через месяц пересаживаете в горшок с землей. Осталось всего ничего — опрыскивать, согревать о освещать. Не пройдет двух лет, как вы сможете полакомиться собственным ананасом.