От фенхеля и редиски до ананасов: 10 трав и овощей, которые можно вырастить дома на подоконнике

Времена нынче тяжелые, и многие задумываются о дополнительных источниках — если не финансирования, то хотя бы пропитания. Сегодня расскажем об овощах и фруктах, которые можно попробовать вырастить на балконе.

Сразу предупредим, вырастить на подоконнике помидор или огурец непросто. В теории все замечательно: взял земли, взял семян, насыпал одно в другое — и сидишь ждешь, время от времени поливая.

На практике есть много встречных течений и подводных камней. Ну например: комнату с огородом необходимо проветривать, но с другой стороны, ледяной ветер из форточки немедленно прикончит нежные всходы. Так что начнем с растений, которые действительно легко вырастить, а уж потом перейдем к более сложным вариантам.

Зеленый лук

Надо обладать воистину легендарной криворукостью, чтобы не суметь выдавить из головки репчатого лука зеленых стрел для кулинарных нужд. Все, что вам нужно, — налить в стакан немного воды, воткнуть сверху лук и оставить его в покое, в прохладном темном месте. Когда корни вырастут, перенести на свет и снова оставить в покое. Единственное, что нужно учесть, — луковица должна быть плотной и без следов гнили.