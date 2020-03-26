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Posted 26 марта 2020, 14:02

Published 26 марта 2020, 14:02

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

В колонию Красноярска этапировали Тесака — того, который создал «Оккупай-педофиляй»

26 марта 2020, 14:02

Максима Марцинкевича, больше известного как Тесак, отправили отбывать оставшийся срок лишения свободы в Красноярский край. Как сообщают в соцсетях его представители, 24 марта Марцинкевич прибыл в транзитно-пересыльный пункт ИК-6 в Красноярске.

фото здесь и далее: vk.com/restrukt

Друзья Марцинкевича в соцсетях сообщили, что пока неизвестно, в какую именно колонию отправят Марцинкевича. Предположительно, это ИК-16 в поселке Громадск (Уярский район).

«О том, что творится в зонах Красноярского края, можно погуглить, в целом место очень плохое, мягко говоря, плохое, но Максим личность сильная и выдающаяся, и испытания только те, которые он может вынести».
  • В 2019 году в ИК-16 трое заключенных убили сокамерника. Тот назвал одного из них «козлом» — то есть, работающим на администрацию заключенным. В других колониях края были случаи насилия над заключенным. Так, в ИК-17 замначальника колонии (сейчас начальник оперативного управления краевого ГУФСИН) Сергей Слепцов окунал заключенного головой в унитаз, в исправительном центре при ИК-27 заключенного Михаила Голикова избили сотрудники ФСИН.
  • Осужденный по делу «Автономной боевой террористической организации» (запрещена в России) Иван Асташин рассказывал, что все колонии Красноярского края являются «красными», то есть их контролирует администрация, а не заключенные. По словам Асташина, администрация использует угрозы изнасилованием и карательную медицину, чтобы «клеймить» зеков.

Информацию о том, что Марцинкевич находится в пересыльном пункте ИК-6, подтвердили «ПМ» его адвокаты Янина Иванова и Владимир Седых. Адвокат Седых ответил, что пока неизвестно, в какую именно колонию этапируют Тесака из ИК-6, но предположительно это действительно ИК-16 в Громадске.

Владимир Седых рассказал, что отбыть наказание Марцинкевич должен в мае 2021 года, однако адвокаты сейчас обжалуют решения судов, пытаясь добиться скорейшего освобождения Тесака.

Последний срок — десять лет строгого режима за разбой и хулиганство — Марцинкевич получил как рецидивист из-за судимости за разжигание ненависти (статья 282 УК РФ). После декриминализации этой статьи адвокаты добились пересмотра дела — без учета рецидива и с учетом положительной характеристики наказание Тесаку снизили. Однако Марцинкевичу не засчитали некоторое время, проведенное в СИЗО (один день там считается за полтора). Если бы суд учел время пребывания Тесака в СИЗО, отметил Владимир Седых, то тот бы уже вышел на свободу.

  • Максим Марцинкевич создал общественное движение «Реструкт», одни из самых известных проектов которого «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй». Первый проект занимался тем, что «ловил на живца» и унижал мужчин, которые хотели заняться сексом с несовершеннолетними. Второй был направлен на унижение наркоторговцев.
  • В 2008 году Тесака приговорили к трем годам лишения свободы по статье «разжигание ненависти или вражды» (статья 282 УК РФ). В 2009 году Марцинкевича снова осудили по той же статье.
  • В общей сложности Марцинкевич отсидел 3,5 года и освободился в 2010 году. В 2013 против него завели новое дело о разжигании ненависти, Тесак попытался скрыться на Кубе.
  • В 2014 его арестовала кубинская полиция и вернула в Россию, где его приговорили к пяти годам заключения в колонии строгого режима.
  • В 2015 Марцинкевичу предъявили новые обвинения — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, разбое и грабеже, хулиганстве, порче имущества и разжигании ненависти. Следствие утверждало, что все происходило в 2012-2014 годах.
  • 27 июня 2017 года Марцинкевич был приговорен к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, позже приговор отменили и отправили на пересмотр — но суд снова приговорил Тесака к десяти годам. Позже адвокаты добились снижения приговора до восьми лет лишения свободы и изменения места отбывания наказания на колонию общего режима.
#Сергей Ошаров#Люди#Новости
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