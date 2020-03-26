В колонию Красноярска этапировали Тесака — того, который создал «Оккупай-педофиляй»

Максима Марцинкевича, больше известного как Тесак, отправили отбывать оставшийся срок лишения свободы в Красноярский край. Как сообщают в соцсетях его представители, 24 марта Марцинкевич прибыл в транзитно-пересыльный пункт ИК-6 в Красноярске.

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Друзья Марцинкевича в соцсетях сообщили, что пока неизвестно, в какую именно колонию отправят Марцинкевича. Предположительно, это ИК-16 в поселке Громадск (Уярский район).

«О том, что творится в зонах Красноярского края, можно погуглить, в целом место очень плохое, мягко говоря, плохое, но Максим личность сильная и выдающаяся, и испытания только те, которые он может вынести».

В 2019 году в ИК-16 трое заключенных убили сокамерника. Тот назвал одного из них «козлом» — то есть, работающим на администрацию заключенным. В других колониях края были случаи насилия над заключенным. Так, в ИК-17 замначальника колонии (сейчас начальник оперативного управления краевого ГУФСИН) Сергей Слепцов окунал заключенного головой в унитаз, в исправительном центре при ИК-27 заключенного Михаила Голикова избили сотрудники ФСИН.

Осужденный по делу «Автономной боевой террористической организации» (запрещена в России) Иван Асташин рассказывал, что все колонии Красноярского края являются «красными», то есть их контролирует администрация, а не заключенные. По словам Асташина, администрация использует угрозы изнасилованием и карательную медицину, чтобы «клеймить» зеков.

Информацию о том, что Марцинкевич находится в пересыльном пункте ИК-6, подтвердили «ПМ» его адвокаты Янина Иванова и Владимир Седых. Адвокат Седых ответил, что пока неизвестно, в какую именно колонию этапируют Тесака из ИК-6, но предположительно это действительно ИК-16 в Громадске.

Владимир Седых рассказал, что отбыть наказание Марцинкевич должен в мае 2021 года, однако адвокаты сейчас обжалуют решения судов, пытаясь добиться скорейшего освобождения Тесака.