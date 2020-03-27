«Полюс» поможет купить медицинские маски и оборудование для борьбы с коронавирусом

Генеральный директор «Полюса» Павел Грачев рассказал, что компания будет финансировать борьбу с коронавирусом во всех регионах присутствия. На территории Дальнего Востока финансирование противоэпидемиологических мероприятий и закупку средств индивидуальной защиты и оборудования для медицинских учреждений будет проведено «Полюсом» совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ). Так, часть первого транша пойдет на поддержку Магаданской области и Якутии, а остальные средства направят на финансирование противоэпидемиологических мероприятий на Дальнем Востоке.