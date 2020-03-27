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Posted 27 марта 2020, 07:24

Published 27 марта 2020, 07:24

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

«Полюс» поможет купить медицинские маски и оборудование для борьбы с коронавирусом

27 марта 2020, 07:24
Сюжет
Коронавирус

Золотодобывающая компания «Полюс» выделит деньги региональным фондам и учреждениям здравоохранения в Красноярском крае. Эти средства пойдут на приобретение медицинского оборудования, дезинфицирующих средств и медицинских масок — всего необходимого для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Компания также поможет с закупками и доставкой этого медицинского оборудования. Эти меры поддержки «Полюс» уже согласовал с краевым правительством. 

Генеральный директор «Полюса» Павел Грачев рассказал, что компания будет финансировать борьбу с коронавирусом во всех регионах присутствия. На территории Дальнего Востока финансирование противоэпидемиологических мероприятий и закупку средств индивидуальной защиты и оборудования для медицинских учреждений будет проведено «Полюсом» совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ). Так, часть первого транша пойдет на поддержку Магаданской области и Якутии, а остальные средства направят на финансирование противоэпидемиологических мероприятий на Дальнем Востоке. 

«Весь мир столкнулся с острой кризисной ситуацией, в которой всем важно действовать сообща. Наш долг – активно помогать нашим регионам подготовиться к отражению пандемии. Речь идет о безопасности тысяч наших сотрудников и членов их семей. В сотрудничестве с нашими партнерами на территориях присутствия компании и на федеральном уровне мы намерены сделать все возможное, чтобы регион преодолел это испытание», — отметил генеральный директор «Полюса» Павел Грачев.
#Сергей Ошаров#Общество#Новости#Коронавирус
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