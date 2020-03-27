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Posted 27 марта 2020, 08:35

Published 27 марта 2020, 08:35

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

В соцсетях пишут о блокпостах на выезде из Красноярска. Мэрия и ГИБДД говорят, что это фейк

27 марта 2020, 08:35
Сюжет
Коронавирус

В соцсетях и мессенджерах распространяют сообщения о том, что Красноярск перекрывают для въезда и выезда. В официальных ведомствах заявили, что эта информация является фейком, и просят жителей города не распространять ее.

В редакцию «Проспекта Мира» обратился красноярец и сказал, что, по слухам, на выезде в город установили блокпосты, через которые не пропускают людей. Житель сказал, что в ГИБДД ему якобы подтвердили информацию о закрытии города — выехать можно только в пятницу, 27 марта, а впускать в Красноярск будут только тех людей, у которых есть красноярская прописка.

В ГИБДД по Красноярску «ПМ» заявили, что эта информация является ложной. Такой же ответ нам дали и в мэрии.

Еще одна жительница города сообщила «ПМ», что не может уехать в Кемерово с красноярского автовокзала — с ее слов, ей якобы не продали билет. В разговоре с нами и справочная, и руководство автовокзала заявили, что автовокзал работает в обычном режиме, все автобусы ездят по своим направлениям.

В краевой полиции напомнили, что за распространение подобной информации предусмотрена административная ответственность, то есть штраф.

  • Руководство «Планеты» подает заявление в полицию на красноярку Марию Громову — ранее она рассказала в инстаграме, что заболела короновирусом после прогулки по торговому центру. В Роспотребнадзоре ее заявление назвали фейком.
  • Позже девушка пыталась оправдаться и заявила, что хотела помочь людям, но сделала только хуже.
  • О фейках про коронавирус можно прочитать здесь и здесь.
#Полина Бородкина#Новости#Соцсети#Коронавирус
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