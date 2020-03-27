В соцсетях пишут о блокпостах на выезде из Красноярска. Мэрия и ГИБДД говорят, что это фейк

В ГИБДД по Красноярску «ПМ» заявили, что эта информация является ложной. Такой же ответ нам дали и в мэрии.



Еще одна жительница города сообщила «ПМ», что не может уехать в Кемерово с красноярского автовокзала — с ее слов, ей якобы не продали билет. В разговоре с нами и справочная, и руководство автовокзала заявили, что автовокзал работает в обычном режиме, все автобусы ездят по своим направлениям.

В краевой полиции напомнили, что за распространение подобной информации предусмотрена административная ответственность, то есть штраф.

