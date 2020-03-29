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Posted 29 марта 2020, 13:40

Published 29 марта 2020, 13:40

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

Сграффито «Физика-жизнь» в фойе Института физики имени Л.В.

29 марта 2020, 13:40
Киренского Автор: Алексей Зражевский, 1987 год. Фотографии — sovmodkrasnoyarsk.

Киренского Автор: Алексей Зражевский, 1987 год. Фотографии — sovmodkrasnoyarsk.

#Общество#Фотографии
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