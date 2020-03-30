Сотрудник аэропорта въехал в самолет и попал на два миллиона рублей

В Красноярске будут судить сотрудника аэропорта, который случайно повредил самолет авиакомпании. Все случилось 18 марта в красноярском аэропорту.

Водитель противообледенительной машины чистил самолет Airbus-321. Когда он закончил, то стал отъезжать от самолета задним ходом и случайно наехал на самолет ATR 42-500, который принадлежал авиакомпании.

так выглядят противообледенительные машина и чистка / фото: aviaforum.ru

Какому именно перевозчику принадлежал самолет, в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте не уточнили. Ущерб составил более двух миллионов рублей.

На мужчину завели уголовное дело о «повреждении имущества по неосторожности» (статья 168 УК РФ), он полностью признал свою вину. Дело отправлено в суд.



фото на обложке: Евгения Шихалеева