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Posted 30 марта 2020, 00:52

Published 30 марта 2020, 00:52

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

Сотрудник аэропорта въехал в самолет и попал на два миллиона рублей

30 марта 2020, 00:52

В Красноярске будут судить сотрудника аэропорта, который случайно повредил самолет авиакомпании. Все случилось 18 марта в красноярском аэропорту. 

Водитель противообледенительной машины чистил самолет Airbus-321. Когда он закончил, то стал отъезжать от самолета задним ходом и случайно наехал на самолет ATR 42-500, который принадлежал авиакомпании.

так выглядят противообледенительные машина и чистка / фото: aviaforum.ru

Какому именно перевозчику принадлежал самолет, в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте не уточнили. Ущерб составил более двух миллионов рублей.

На мужчину завели уголовное дело о «повреждении имущества по неосторожности» (статья 168 УК РФ), он полностью признал свою вину. Дело отправлено в суд.

фото на обложке: Евгения Шихалеева

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