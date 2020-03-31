Краеведческий музей на карантине рассказывает об экспонатах. Вот мини-лекция о медкарточках проституток 19 века (да!)

Posted 31 марта 2020, 09:46
Published 31 марта 2020, 09:46
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
Красноярский краеведческий музей временно закрылся из-за коронавируса, но сотрудники продолжают рассказывать об истории края на ютуб-канале музея. Там уже вышло несколько мини-лекций и вот одна из них — про медкарты проституток.
Такие документы выдавали секс-работницам в 19-м веке, когда проституция была законной. Полиция выдавала разрешения на открытие публичных домов и все работницы домов терпимости получали «желтый билет» — документ на желтой бумаге, сопровождавший трудовую деятельность проституток.
В 1889 году в России официально работало 17603 проститутки, из них 1408 работали в Сибири. В медицинских билетах проституток отмечались результаты ежедневного медосмотра, а в конце паспорта шел свод правил для проституток. Им запрещалось:
Проститутка была обязана предъявлять свой паспорт посетителям.
На канале музея можно найти еще много видео с историей различных экспонаты. Есть истории о наганах, крылатых человечках, нартах, патефонах и первой автоматической билетной кассе.
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