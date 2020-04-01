Красноярцы начали гулять на балконе и играть на саксофоне для соседей. А еще подвешивать доставку еды для врачей ❤

Posted 1 апреля 2020, 13:50
Published 1 апреля 2020, 13:50
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
Пока в городе действует режим всеобщей изоляции, многие красноярцы сидят дома. Чтобы не скучать взаперти, люди придумывают, чем себя занять — кто-то гуляет с детьми на балконе, а кто-то с того же балкона дает концерты.
Красноярка Татьяна решила не ходить с детьми на улицу и устроила прогулку на балконе. Там же прошел и мини-пикник
А парень Кирилл устроил концерт для жителей «Белых рос» — сыграл на саксофоне песню Игоря Корнелюка.
Вот концерт с другого ракурса
В изоляции сейчас не только обычные красноярцы, но и некоторые врачи БСМП. Специально для них компания Bellini group добавила во все свои заведения товар «Хочу помочь врачу». Стоит он 50 рублей, и все эти деньги уходят в общую кассу.
На собранные деньги врачи БСМП могут заказать себе любое блюдо из Bellini — в общем работает это по принципу «кофе соспесо» (подвешенный кофе). Вот подробности.