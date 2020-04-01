Красноярцы начали гулять на балконе и играть на саксофоне для соседей. А еще подвешивать доставку еды для врачей ❤

В изоляции сейчас не только обычные красноярцы, но и некоторые врачи БСМП. Специально для них компания Bellini group добавила во все свои заведения товар «Хочу помочь врачу». Стоит он 50 рублей, и все эти деньги уходят в общую кассу.

