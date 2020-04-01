Перевозчик рассказал о работе во время пандемии: «Пассажиров стало в 4 раза меньше, денег не хватает даже на полбака»

Posted 1 апреля 2020, 06:37
Published 1 апреля 2020, 06:37
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
По данным мэрии, с начала пандемии коронавируса красноярским перевозчикам стало тяжелее работать — пассажиров стало мало и пришлось урезать вечерние маршруты ради экономии. «ПМ» поговорил с перевозчиком Константином Кнапнугелем (маршруты №: 3, 20, 85, 90, 99) который рассказал свою точку зрения.
«Пассажиропоток упал на 75%, медленное его падение началось с 19 марта. С началом пандемии некоторые перевозчики сами начали начали устанавливать внутри салонов антисептики, — рассказал перевозчик. — Мэрия и Роспотребнадзор следит, чтобы проводилась дезинфекция — после каждого рейса протираются поручни, промываются остановки, вечером автобусы проходят полную дезинфекцию. Пассажиры сами соблюдают 1,5 метровое расстояние, если один сидит, второй к нему не подсядет. Автобусы пустые».
По словам Кнапнугеля, похожая ситуация происходит с пассажирскими перевозками по всей России, самый низкий пассажиропоток в городах с объявленной всеобщей самоизоляцией:
«Мы общаемся с перевозчиками по всей России, у кого-то пассажиропоток упал на 50%, у кого-то на 70%, больше упал в городах, где введен карантин. Мы сегодня ожидаем всего 10-15% пассажиров от прошлогоднего потока. Все деньги уходят на ГСМ и фонд оплаты труда. Денег не хватает даже на полбака. Приостановлены платежи поставщикам».
Перевозчик добавил, что пока что неизвестно, какую поддержку окажет индустрии государство. Все должно решиться после длинных выходных, а пока автобусы работают в убыток:
«Сейчас нет механизма, нет понимания, как поступать с перевозчиками. Говорят, что после 5 апреля могут быть разработаны какие-то меры поддержки, мы ждем действий именно от Федерации, потому что сложности во многих городах. Перевозчики находятся в указах в одной строке с авиаперевозчиками, так что есть надежда на улучшение».