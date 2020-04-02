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Posted 2 апреля 2020, 13:59

Published 2 апреля 2020, 13:59

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

❗Путин объявил нерабочими дни до 30 апреля

2 апреля 2020, 13:59
Сюжет
Коронавирус

Президент России Владимир Путин продлил «длинные выходные» и объявил нерабочими дни до 30 апреля с сохранением заработной платы. Заявление об этом он сделал во время своего обращения 2 апреля.

Длительность нерабочего периода, по словам Путина, могут сократить при улучшении обстановки с коронавирусом.

Также Путин расширил полномочия региональных властей. Главы субъектов сами смогут определять, какие меры принимать для борьбы с коронавирусом и деятельность каких организаций приостанавливать. 

По-прежнему работать будут только органы власти, медучреждения и аптеки, магазины с товарами первой необходимости, предприятия с непрерывным производством, а также экстренные и ремонтные службы, финансовые организации.

Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

#Сергей Ошаров#Общество#Новости#Коронавирус
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