❗Путин объявил нерабочими дни до 30 апреля

Posted 2 апреля 2020, 13:59
Published 2 апреля 2020, 13:59
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
Президент России Владимир Путин продлил «длинные выходные» и объявил нерабочими дни до 30 апреля с сохранением заработной платы. Заявление об этом он сделал во время своего обращения 2 апреля.
Длительность нерабочего периода, по словам Путина, могут сократить при улучшении обстановки с коронавирусом.
Также Путин расширил полномочия региональных властей. Главы субъектов сами смогут определять, какие меры принимать для борьбы с коронавирусом и деятельность каких организаций приостанавливать.
По-прежнему работать будут только органы власти, медучреждения и аптеки, магазины с товарами первой необходимости, предприятия с непрерывным производством, а также экстренные и ремонтные службы, финансовые организации.