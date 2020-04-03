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Posted 3 апреля 2020, 09:36

Published 3 апреля 2020, 09:36

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

Теперь при выходе из дома нужно писать объяснительную. Рассказываем, как это сделать

3 апреля 2020, 09:36
Сюжет
Коронавирус

Во время режима всеобщей самоизоляции из дома просто так выйти не получится. Правительство в своих рекомендациях указывает, что при выходе из дома обязательно нужно брать с собой паспорт. А если вы отправились не в ближайший магазин или аптеку, а по своим делам — нужно обязательно писать объяснительную.

В каких случаях нужна объяснительная, а в каких — нет

В указе губернатора о всеобщей самоизоляции прописаны случаи, куда можно выходить из дома:

  • вы идете за покупками в ближайший магазин или точку оказания услуг,
  • отправились на работу (но только в случае, если работу организации не приостановили)
  • выносите мусор,
  • выгуливаете собаку (в пределах 100 метров от дома),
  • обращаетесь за экстренной медицинской помощью,
  • есть прямая угроза жизни и здоровью, а также иные экстренные случаи.

Во всех других случаях нужно писать объяснительную. В правительстве рассказали — вы можете пойти на почту, отвезти животное в ветклинику, отправиться в магазин, который находится в другом микрорайоне и даже поехать за город или на дачу. Но при этом всегда нужно писать объяснительную и показывать ее полиции по требованию.

Если вы живете не по прописке, то объяснительную нужно писать каждый раз, когда вы выходите из дома — даже если вы решили сходить в магазин возле дома.

Что должно быть в объяснительной

Перейдем к содержанию.

Фамилия Имя Отчество

Здесь все ясно, пишем свои ФИО:

  • Иванов Иван Иванович

Адрес проживания

С этим пунктом тоже проблем нет, пишем свой адрес

  • Красноярск, проспект Мира, дом 1

Причина выхода из квартиры или дома

Опишите, зачем вам нужно выйти из дома. Предположим, что в доме сломался смеситель:

  • В санузле сломался смеситель, необходимо купить новую деталь в ближайшем работающем магазине сантехники по адресу: проспект Мира, 50.

А вот в случае, если вы живете не по прописке, но хотите закупиться в ближайшем магазине:

  • Я фактически проживаю по адресу: проспект Мира, 1. Прописан по адресу: Карла Маркса, 50. Мне необходимо купить продукты в ближайшем к фактическому адресу проживания магазине.

В целом описывать причину можно любыми цензурными словами, необязательно писать канцеляритом:

  • На даче осталась голодная собака и нужно пересадить перцы. Еду туда и сразу назад. По дороге куплю костей для пса.

Маршрут

Необязательно расписывать маршрут со всеми поворотами. Достаточно указать начальную и конечную точку маршрута, а еще — места, где вы планируете остановиться. Вот вы поехали на дачу покормить собаку и по пути заедете в зоомагазин:

  • Проспект Мира, 1 — Курчатова, 2 (зоомагазин «Щенячьи истории») — поселок Удачный, улица Лесная, 1.

Срок пребывания вне дома

Рассчитайте время с запасом. К примеру, для поездки на дачу вам понадобится часа два, прибавьте к этому еще полчаса на всякий случай и вписывайте:

  • Буду отсутствовать дома с 16:00 до 18:30 3 апреля.

Полиция не будет штрафовать за нарушение вами же установленных сроков. В случае чего просто объясните сотруднику ситуацию на словах.

Подпись

Обязательно оставьте свои инициалы и подпись.

Как и на чем писать объяснительную

Вот здесь есть форма объяснительной, предложенная правительством. Можете распечатать бланк, а можете написать все от руки — это не имеет значения.

А поможет ли объяснительная?

По мнению адвоката международной правозащитной группы «Агора» Владимира Васина, объяснительная не спасет от штрафа. Рекомендации не являются обязательными к исполнению ни для вас, ни для сотрудников полиции:

«Сейчас изменения в нормативные акты, в том числе в указы губернаторов, вносятся день через день. Законодательство о санкциях и об ответственности уже придумали, но догадаться, что в этой ситуации слово "рекомендуем" в своих указах и постановлениях нужно везде изменить на "запрещаем", еще не додумались. Поэтому объяснительная может и не спасти от наказания за нарушение рекомендаций о самоизоляции»

Если вы столкнулись с нарушением своих прав во время режима самоизоляции, заполните нашу гугл-форму или опишите проблему по почте [email protected]. Всю информацию о нарушениях мы передадим в оперативный штаб «Агоры», и юристы вам помогут. 

  • Если еще остались вопросы, то посмотрите короткий FAQ по режиму самоизоляции.
#Сергей Ошаров#Истории#Коронавирус
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