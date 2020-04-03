Теперь при выходе из дома нужно писать объяснительную. Рассказываем, как это сделать

Во всех других случаях нужно писать объяснительную. В правительстве рассказали — вы можете пойти на почту, отвезти животное в ветклинику, отправиться в магазин, который находится в другом микрорайоне и даже поехать за город или на дачу. Но при этом всегда нужно писать объяснительную и показывать ее полиции по требованию.