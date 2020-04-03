Теперь при выходе из дома нужно писать объяснительную. Рассказываем, как это сделать

Posted 3 апреля 2020, 09:36
Published 3 апреля 2020, 09:36
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
Во время режима всеобщей самоизоляции из дома просто так выйти не получится. Правительство в своих рекомендациях указывает, что при выходе из дома обязательно нужно брать с собой паспорт. А если вы отправились не в ближайший магазин или аптеку, а по своим делам — нужно обязательно писать объяснительную.
В указе губернатора о всеобщей самоизоляции прописаны случаи, куда можно выходить из дома:
Во всех других случаях нужно писать объяснительную. В правительстве рассказали — вы можете пойти на почту, отвезти животное в ветклинику, отправиться в магазин, который находится в другом микрорайоне и даже поехать за город или на дачу. Но при этом всегда нужно писать объяснительную и показывать ее полиции по требованию.
Если вы живете не по прописке, то объяснительную нужно писать каждый раз, когда вы выходите из дома — даже если вы решили сходить в магазин возле дома.
Перейдем к содержанию.
Фамилия Имя Отчество
Здесь все ясно, пишем свои ФИО:
Адрес проживания
С этим пунктом тоже проблем нет, пишем свой адрес
Причина выхода из квартиры или дома
Опишите, зачем вам нужно выйти из дома. Предположим, что в доме сломался смеситель:
А вот в случае, если вы живете не по прописке, но хотите закупиться в ближайшем магазине:
В целом описывать причину можно любыми цензурными словами, необязательно писать канцеляритом:
Маршрут
Необязательно расписывать маршрут со всеми поворотами. Достаточно указать начальную и конечную точку маршрута, а еще — места, где вы планируете остановиться. Вот вы поехали на дачу покормить собаку и по пути заедете в зоомагазин:
Срок пребывания вне дома
Рассчитайте время с запасом. К примеру, для поездки на дачу вам понадобится часа два, прибавьте к этому еще полчаса на всякий случай и вписывайте:
Полиция не будет штрафовать за нарушение вами же установленных сроков. В случае чего просто объясните сотруднику ситуацию на словах.
Подпись
Обязательно оставьте свои инициалы и подпись.
Вот здесь есть форма объяснительной, предложенная правительством. Можете распечатать бланк, а можете написать все от руки — это не имеет значения.
По мнению адвоката международной правозащитной группы «Агора» Владимира Васина, объяснительная не спасет от штрафа. Рекомендации не являются обязательными к исполнению ни для вас, ни для сотрудников полиции:
«Сейчас изменения в нормативные акты, в том числе в указы губернаторов, вносятся день через день. Законодательство о санкциях и об ответственности уже придумали, но догадаться, что в этой ситуации слово "рекомендуем" в своих указах и постановлениях нужно везде изменить на "запрещаем", еще не додумались. Поэтому объяснительная может и не спасти от наказания за нарушение рекомендаций о самоизоляции»
Если вы столкнулись с нарушением своих прав во время режима самоизоляции, заполните нашу гугл-форму или опишите проблему по почте [email protected]. Всю информацию о нарушениях мы передадим в оперативный штаб «Агоры», и юристы вам помогут.