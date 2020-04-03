Жители Красноярска в самоизоляции начали гулять с детьми на крышах

Режим самоизоляции вынудил красноярцев выгуливать детей на крыше. Подобный случай произошел на улице Вербной, пишет «Комсомольская правда» — Красноярск.

Днем 2 апреля на крыше дома заметили детскую коляску — сообщается, что в ней был ребенок. Крыша располагается на уровне второго этажа — квартиры в доме находятся над магазином. Из окна за коляской наблюдала женщина, вероятно, мама ребенка. «А что, так можно было? Ничего не нарушаем?» — спрашивают в соцсетях.

Выгуливающих детей на крыше заметили не только в Красноярске. Например, жительница Липецка гуляла по крыше дома с детской коляской.



А в Уфе мужчина гулял по крыше магазина с двумя маленькими детьми.

фото: www.utv.ru