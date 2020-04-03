Жители Красноярска в самоизоляции начали гулять с детьми на крышах

Posted 3 апреля 2020, 01:13
Published 3 апреля 2020, 01:13
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
Режим самоизоляции вынудил красноярцев выгуливать детей на крыше. Подобный случай произошел на улице Вербной, пишет «Комсомольская правда» — Красноярск.
Днем 2 апреля на крыше дома заметили детскую коляску — сообщается, что в ней был ребенок. Крыша располагается на уровне второго этажа — квартиры в доме находятся над магазином. Из окна за коляской наблюдала женщина, вероятно, мама ребенка. «А что, так можно было? Ничего не нарушаем?» — спрашивают в соцсетях.