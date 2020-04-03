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Posted 3 апреля 2020, 01:13

Published 3 апреля 2020, 01:13

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

Жители Красноярска в самоизоляции начали гулять с детьми на крышах

3 апреля 2020, 01:13
Сюжет
Коронавирус

Режим самоизоляции вынудил красноярцев выгуливать детей на крыше. Подобный случай произошел на улице Вербной, пишет «Комсомольская правда» — Красноярск.

Днем 2 апреля на крыше дома заметили детскую коляску — сообщается, что в ней был ребенок. Крыша располагается на уровне второго этажа — квартиры в доме находятся над магазином. Из окна за коляской наблюдала женщина, вероятно, мама ребенка. «А что, так можно было? Ничего не нарушаем?» — спрашивают в соцсетях.

Выгуливающих детей на крыше заметили не только в Красноярске. Например, жительница Липецка гуляла по крыше дома с детской коляской.

А в Уфе мужчина гулял по крыше магазина с двумя маленькими детьми. 

фото: www.utv.ru
  • С 1 апреля в Красноярском крае ввели режим всеобщей изоляции — выходить из дома можно только на работу, в ближайший магазин,экстренных ситуациях.
  • В Красноярске начали закрывать детские площадки, парки и скверы — их затягивают красно-белыми оградительными лентами.
  • О действии режим и контроле за его исполнением можно прочитать здесь.
#Общество#Новости#Коронавирус
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