Прилетевших из Таиланда красноярцев отпустят из обсерваторов на домашний карантин

«Проспекту Мира» эту информацию подтвердили в правительстве края и краевом минздраве. Один из пассажиров, изолированных в «Лесном» отметил, что их еще не отпустили: «Тут говорят много, каждый раз разное. По факту, мы пока сидим тут».