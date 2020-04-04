Прилетевших из Таиланда красноярцев отпустят из обсерваторов на домашний карантин

Posted 4 апреля 2020, 11:35
Published 4 апреля 2020, 11:35
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
Красноярцев, которые 2 апреля прилетели из Таиланда, отпускают из обсерваторов на домашний карантин — в изоляции останутся только иногородние.
Информация об этом появилась в красноярских телеграм-каналах. Сообщалось, что жителей города из обсерваторов «Лесной» и «Уют» развезут по домам — их обяжут соблюдать полную изоляцию.
«Проспекту Мира» эту информацию подтвердили в правительстве края и краевом минздраве. Один из пассажиров, изолированных в «Лесном» отметил, что их еще не отпустили: «Тут говорят много, каждый раз разное. По факту, мы пока сидим тут».