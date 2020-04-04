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Posted 4 апреля 2020, 11:35

Published 4 апреля 2020, 11:35

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

Прилетевших из Таиланда красноярцев отпустят из обсерваторов на домашний карантин

4 апреля 2020, 11:35
Сюжет
Коронавирус

Красноярцев, которые 2 апреля прилетели из Таиланда, отпускают из обсерваторов на домашний карантин — в изоляции останутся только иногородние.

Информация об этом появилась в красноярских телеграм-каналах. Сообщалось, что жителей города из обсерваторов «Лесной» и «Уют» развезут по домам — их обяжут соблюдать полную изоляцию. 

«Проспекту Мира» эту информацию подтвердили в правительстве края и краевом минздраве. Один из пассажиров, изолированных в «Лесном» отметил, что их еще не отпустили: «Тут говорят много, каждый раз разное. По факту, мы пока сидим тут». 

  • В Красноярск 2 апреля прилетел самолет из Таиланда — всех вернувшихся изолировали в три обсерватора, восемь из них пришлось изолировать по суду.
  • Видео от пассажиров самолета из Таиланда выложила в своем инстаграме психолог Анастасия Петрусева — на кадрах медики и люди в защитных костюмах (вероятнее всего, из Роспотребнадзора) объясняют людям порядок, по которому их хотят изолировать в обсерваторе.
  • На видео некоторые прилетевшие были недовольны такой изоляцией — у многих не было с собой предметов первой необходимости, в том числе, и для маленьких детей. 
  • После распространения видео по СМИ и соцсетям красноярцы начали писать негативные комментарии о туристах — вернувшихся жестко критикуют и желают им смерти.
  • С 1 апреля в Красноярском крае ввели режим всеобщей изоляции — выходить из дома можно только на работу, в ближайший магазин и экстренных ситуациях.
  • Здесь опубликованы ответы на самые частые вопросы о правилах поведения при режиме самоизоляции.
#Общество#Новости#Коронавирус
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