Жена блогера Шилова высказалась о коронавирусе: «Раздражают идиоты, которые верят в это, вы конченые»

Жена популярного блогера Дмитрия Шилова (Raddyson) Татьяна в своем инстаграме высказалась о коронавирусе и вынужденной самоизоляции — она заявила, что люди из-за пандемии превратились в «стадо».
Сторис Татьяны опубликовали в калининградском инстаграм-аккаунте «Янтарный ДЛБ» — Шилов с женой переехали в этот город в 2019 году. В посте мнение Татьяны резко осудили, а комментаторы отреагировали агрессивно, с оскорблениями и угрозами.
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