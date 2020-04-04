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Posted 4 апреля 2020, 07:22

Published 4 апреля 2020, 07:22

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

Жена блогера Шилова высказалась о коронавирусе: «Раздражают идиоты, которые верят в это, вы конченые»

4 апреля 2020, 07:22
Сюжет
Коронавирус

Жена популярного блогера Дмитрия Шилова (Raddyson) Татьяна в своем инстаграме высказалась о коронавирусе и вынужденной самоизоляции — она заявила, что люди из-за пандемии превратились в «стадо».

Сторис Татьяны опубликовали в калининградском инстаграм-аккаунте «Янтарный ДЛБ» — Шилов с женой переехали в этот город в 2019 году. В посте мнение Татьяны резко осудили, а комментаторы отреагировали агрессивно, с оскорблениями и угрозами. 

«[К черту] понаехов из города! Эта чума для нашего региона страшнее Covid! Который год смотрю, как деградирует культура и менталитет Кенига».
«Я могу тебя ушатать одним ударом, и маска не нужна будет».
«Если этой мадам что-то не нравится, если она возомнила себя Лениным и задумала революцию — почему бы ей [к черту] не свалить из этого города и этой страны. И нам проще дышать будет, и ее авторитетное мнение глядишь да услышит мир. Будет новой Гретой Тунберг».

В разговоре с «Проспектом Мира» Татьяна заявила, что подачу ее мнения исказили. По ее словам, нет никакой нужды запирать всю страну по домам на месяц: «Ну уж если правительство это делает, то пусть объявляет ЧС, чтобы люди от голода не начали устраивать разбои»

Шилова отметила, что в период самоизоляции не может работать — она занимается перманентным макияжем.

  • Всемирная организация здравоохранения официально признала пандемию коронавируса в мире. По данным сервиса мониторинга, количество заболевших во всем мире составило больше миллиона. Из них 4,1 тысячи случаев — в России. 
#Люди#Новости#Коронавирус
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