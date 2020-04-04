Жена блогера Шилова высказалась о коронавирусе: «Раздражают идиоты, которые верят в это, вы конченые»

Жена популярного блогера Дмитрия Шилова (Raddyson) Татьяна в своем инстаграме высказалась о коронавирусе и вынужденной самоизоляции — она заявила, что люди из-за пандемии превратились в «стадо».

Сторис Татьяны опубликовали в калининградском инстаграм-аккаунте «Янтарный ДЛБ» — Шилов с женой переехали в этот город в 2019 году. В посте мнение Татьяны резко осудили, а комментаторы отреагировали агрессивно, с оскорблениями и угрозами.