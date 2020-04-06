prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 апреля 2020, 13:33

Published 6 апреля 2020, 13:33

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

В Красноярске разбирают дела о нарушении изоляции. Что пишут в объяснительных: «Поссорился с женой, вышел успокоиться»

6 апреля 2020, 13:33
Сюжет
Коронавирус

С начала режима всеобщей изоляции полиция составила 242 протокола о нарушении режима самоизоляции. Часть из них составлена в отношении юридических лиц, но в основном под административные дела попадают обычные прохожие.

С 6 апреля начали работать районные административные комиссии, которые и рассматривают дела о нарушении режима самоизоляции. 

Мэрия рассказала «КП-Красноярск», что пишут в объяснительных люди, дела которых рассматривают комиссии:

«Гулял»

«Шел из магазина»

«Ждали такси, уезжаем из гостей»

«Поссорился с женой, вышел, чтобы успокоиться»

«Подышать свежим воздухом».

В мэрии города объяснили, что нарушителям грозит штраф по статье 9.1 КоАП Красноярского края — невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации эпидемий и их последствий. Сейчас штраф для физлиц составляет от 100 до 1000 рублей, но с 18 апреля он увеличится — за первое нарушение физлицо получит штраф от 1000 до 3000 рублей, за второе штраф 3000 до 5000 рублей.

  • Во время режима всеобщей самоизоляции правительство рекомендовало при выходе из дома брать с собой паспорт, а также писать объяснительную с причиной выхода из дома. Вот инструкция по ее составлению.
  • Однако, по мнению адвоката международной правозащитной группы «Агора» Владимира Васина, объяснительная не спасет от штрафа.
  • Если вы столкнулись с нарушением своих прав во время режима самоизоляции, заполните нашу гугл-форму или опишите проблему по почте [email protected]. Всю информацию о нарушениях мы передадим в оперативный штаб «Агоры», и юристы вам помогут.
#Сергей Ошаров#Общество#Новости#Коронавирус
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика