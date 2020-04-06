В Красноярске разбирают дела о нарушении изоляции. Что пишут в объяснительных: «Поссорился с женой, вышел успокоиться»

Posted 6 апреля 2020, 13:33
Published 6 апреля 2020, 13:33
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
С начала режима всеобщей изоляции полиция составила 242 протокола о нарушении режима самоизоляции. Часть из них составлена в отношении юридических лиц, но в основном под административные дела попадают обычные прохожие.
С 6 апреля начали работать районные административные комиссии, которые и рассматривают дела о нарушении режима самоизоляции.
Мэрия рассказала «КП-Красноярск», что пишут в объяснительных люди, дела которых рассматривают комиссии:
«Гулял»
«Шел из магазина»
«Ждали такси, уезжаем из гостей»
«Поссорился с женой, вышел, чтобы успокоиться»
«Подышать свежим воздухом».
В мэрии города объяснили, что нарушителям грозит штраф по статье 9.1 КоАП Красноярского края — невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации эпидемий и их последствий. Сейчас штраф для физлиц составляет от 100 до 1000 рублей, но с 18 апреля он увеличится — за первое нарушение физлицо получит штраф от 1000 до 3000 рублей, за второе штраф 3000 до 5000 рублей.