В Красноярске разбирают дела о нарушении изоляции. Что пишут в объяснительных: «Поссорился с женой, вышел успокоиться»

В мэрии города объяснили, что нарушителям грозит штраф по статье 9.1 КоАП Красноярского края — невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации эпидемий и их последствий. Сейчас штраф для физлиц составляет от 100 до 1000 рублей, но с 18 апреля он увеличится — за первое нарушение физлицо получит штраф от 1000 до 3000 рублей, за второе штраф 3000 до 5000 рублей.

