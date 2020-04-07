«Коммерсант»: подозреваемый в убийстве семьи на Щорса увлекался играми со сценами насилия и пил в изоляции

Posted 7 апреля 2020, 09:53
Published 7 апреля 2020, 09:53
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
Подозреваемого в убийстве семьи из трех человек арестовали на два месяца, сообщили «ПМ» в пресс-службе краевого суда.
видео: 24.мвд.рф
По данным следствия, убийство произошло в квартире на Щорса, 103. Тела 47-летней владелицы квартиры, ее 9-летней дочери и 77-летнего отца женщины с ножевыми ранениями нашла родственница 30 марта.
Начались поиски убийцы, полиция сообщала, что проверила на причастность больше 250 человек. Следователи просили помочь местных жителей, водителей такси и автомобилистов с регистраторами, проезжающих в этом районе.
В результате 3 апреля был задержан 32-летний сосед семьи — он признал вину, 5 апреля его арестовали на два месяца.
«Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений причинил смертельные телесные повреждения мужчине, его дочери и внучке», — комментировали в полиции.
При этом в краевом СК сообщали, что подозреваемый поддерживал с соседями «ровные бесконфликтные отношения». Мужчина пояснил следователям, что был в алкогольном опьянении.
По информации «Коммерсанта», «задержанный поддерживал с соседями добрые отношения, во время длительного отсутствия оставлял под их присмотром домашних животных». Мужчина работал кладовщиком.
«Какие мотивы им двигали, пока неизвестно, — пишет "Коммерсант". — По предварительным данным, мужчина увлекался сетевыми играми со сценами убийства и насилия. Во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, он стал проводить за компьютером еще больше времени и мог попасть под влияние игры. К тому же в момент убийства он находился в состоянии алкогольного опьянения. Скрываться он не стал, и эти несколько дней проживал дома».
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ), подозреваемому грозит пожизненный срок.