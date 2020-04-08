Красноярска в Белоруссии рассказала, что происходит в стране, где нет карантина и все открыто. «Видишь вирус? И я нет»

Мы с мужем сейчас работаем из дома. У нас международная IT-компания, и когда начали закрывать офисы в Европе, логично, что к этому процессу подключили и Минск. Руководство понимает, что если сотрудники начнут болеть, то работа встанет. Поэтому в течение нескольких недель всех перевели на удаленку — хорошо, что в IT-сфере это не проблема, процессы налажены. Насколько мне известно, другие крупные IT-компании также отправили сотрудников по домам. Но, к сожалению, есть у меня знакомые, которые ездят на работу на метро. И это не те, кто работает на заводе руками.