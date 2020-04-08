Красноярска в Белоруссии рассказала, что происходит в стране, где нет карантина и все открыто. «Видишь вирус? И я нет»

Posted 8 апреля 2020, 13:05
Published 8 апреля 2020, 13:05
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
Белоруссия — одна из немногих стран, которая не ввела карантин или какие-то другие жесткие меры из-за коронавируса. Президент Александр Лукашенко, кажется, не верит в угрозу коронавируса и считает, что от введения карантина последствия станут серьезнее, чем от болезни. Между тем петицию с требованием ввести в стране карантин подписали более 150 тысяч человек. «Проспект Мира» поговорил с Ольгой Бескорсой, переехавшей из Красноярска в Минск, о том, что как это воспринимается изнутри.
— В сетях регулярно обсуждают видео, где Лукашенко высказывается о том, что вируса нет, все это психоз и пройдет, а вот поднимать экономику с колен потом тяжело будет. Причем делает он это в своей непосредственной манере, предлагая спасаться то баней, то водкой. Разумеется, под этими видео куча комментариев вроде «Мне за него стыдно».
Еще с критикой в его адрес выступил недавно литовский президент, на что президент Белоруссии ответил «Своим вирусом займись». Ну и наверняка все слышали, как белорусы отправили в ВОЗ петицию о необходимости введения карантина в стране. На что Лукашенко сказал: «Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?»
Но вот сегодня, 8 апреля, специалисты ВОЗ приехали в Белоруссию оценивать обстановку.
Карантин, конечно, нужен. Странно считать, что все в мире дураки и сидят дома, а в Белоруссии умные и вообще проблемы нет. Она есть, но поскольку президент говорит: «Ты видишь вирус? И я тоже не вижу», то люди преимущественно ведут себя как обычно: продолжают посещать торговые центры, ходить на работу, тренироваться.
Мы с мужем сейчас работаем из дома. У нас международная IT-компания, и когда начали закрывать офисы в Европе, логично, что к этому процессу подключили и Минск. Руководство понимает, что если сотрудники начнут болеть, то работа встанет. Поэтому в течение нескольких недель всех перевели на удаленку — хорошо, что в IT-сфере это не проблема, процессы налажены. Насколько мне известно, другие крупные IT-компании также отправили сотрудников по домам. Но, к сожалению, есть у меня знакомые, которые ездят на работу на метро. И это не те, кто работает на заводе руками.
На улицу я хожу редко, только в магазин и погулять с ребенком. Минск в принципе малолюдный город, здесь нет толп туристов, нет суеты. Замечаю, что людей в масках стало больше. Вчера видела, как мужчина, выйдя из магазина, протер руки антисептиком. Но и тех, кто гуляет компаниями, не соблюдает дистанцию и кашляет тебе в плечо, хватает.
Я фаталист, мне не страшна эпидемия. Я и моя семья делаем все, чтобы не заболеть. Что касается остальных, то мои знакомые, скорее, осторожны и сидят дома, не преуменьшая масштаб проблемы. К тому же у меня много знакомых в Европе, и они говорят, что надо вести себя так, будто проблема есть и большая. В той же Италии, Швейцарии, Испании сейчас совсем не весело.
Слухам стараюсь не верить, но периодически встречаю информацию, что в Витебске очень много заболевших, много смертей от коронавируса, но подается все как обычное ОРВИ. Плюс минздрав якобы сильно преуменьшает цифру заболевших и не отчитывается по несколько дней. И да, президент с помощью КГБ решил разобраться со всеми интернет-ресурсами, кто сеет панику. Так что и слухов у нас мало.
Я не паникую и не засыпаю дом гречкой. Но вся эта ситуация сильно изменила мою жизнь: у меня были большие планы на летний отпуск, я собиралась приехать в Красноярск, слетать на море. Ко мне в апреле должны были прилететь друзья. В результате мы сидим дома, занимаемся спортом дома, учимся дома, работаем дома. Планов нет, будущее туманно. Хочется, чтобы все по домам сидели — не для того, чтобы бояться, а для того чтобы сдержать эпидемию и скорее покончить с этим.