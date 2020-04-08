prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 апреля 2020, 13:05

Published 8 апреля 2020, 13:05

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

Красноярска в Белоруссии рассказала, что происходит в стране, где нет карантина и все открыто. «Видишь вирус? И я нет»

8 апреля 2020, 13:05
Сюжет
Коронавирус

Белоруссия — одна из немногих стран, которая не ввела карантин или какие-то другие жесткие меры из-за коронавируса. Президент Александр Лукашенко, кажется, не верит в угрозу коронавируса и считает, что от введения карантина последствия станут серьезнее, чем от болезни. Между тем петицию с требованием ввести в стране карантин подписали более 150 тысяч человек. «Проспект Мира» поговорил с Ольгой Бескорсой, переехавшей из Красноярска в Минск, о том, что как это воспринимается изнутри.

— В сетях регулярно обсуждают видео, где Лукашенко высказывается о том, что вируса нет, все это психоз и пройдет, а вот поднимать экономику с колен потом тяжело будет. Причем делает он это в своей непосредственной манере, предлагая спасаться то баней, то водкой. Разумеется, под этими видео куча комментариев вроде «Мне за него стыдно». 

Еще с критикой в его адрес выступил недавно литовский президент, на что президент Белоруссии ответил «Своим вирусом займись». Ну и наверняка все слышали, как белорусы отправили в ВОЗ петицию о необходимости введения карантина в стране. На что Лукашенко сказал: «Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?»

Но вот сегодня, 8 апреля, специалисты ВОЗ приехали в Белоруссию оценивать обстановку.

Карантин, конечно, нужен. Странно считать, что все в мире дураки и сидят дома, а в Белоруссии умные и вообще проблемы нет. Она есть, но поскольку президент говорит: «Ты видишь вирус? И я тоже не вижу», то люди преимущественно ведут себя как обычно: продолжают посещать торговые центры, ходить на работу, тренироваться.

Мы с мужем сейчас работаем из дома. У нас международная IT-компания, и когда начали закрывать офисы в Европе, логично, что к этому процессу подключили и Минск. Руководство понимает, что если сотрудники начнут болеть, то работа встанет. Поэтому в течение нескольких недель всех перевели на удаленку — хорошо, что в IT-сфере это не проблема, процессы налажены. Насколько мне известно, другие крупные IT-компании также отправили сотрудников по домам. Но, к сожалению, есть у меня знакомые, которые ездят на работу на метро. И это не те, кто работает на заводе руками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

⚡️⚡️❕Уже 1066: Минздрав обновил данные по зараженным и умершим от коронавируса в Беларуси🇧🇾 ⠀ Минздрав: По состоянию на 08.04.2020 в Беларуси на стационарном лечении находятся 976 человек💉. ⠀ У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 33 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких🏢 ⠀ После прохождения лечения выздоровели❤️ 77 человек. ⠀ #вирус #коронавирус #китайскийвирус #вирусвминске #вирусвмоскве #coronavirus #viruscorona #virus #взаимнаяподписка #взаимныелайки #взаимныедрузья #москва #минск #поставьлайк #лайк #гомель #лайквзаимно #нравится #брест #подписканаменя #могилев #подписка #подпишисьвзаимно #комментарийвзаимно #гродно #витебск #беларусь #коронавирусбеларусь #украина #россия

Публикация от КОРОНАВИРУС БЕЛАРУСЬ (@coronavirus_belarus_news)

На улицу я хожу редко, только в магазин и погулять с ребенком. Минск в принципе малолюдный город, здесь нет толп туристов, нет суеты. Замечаю, что людей в масках стало больше. Вчера видела, как мужчина, выйдя из магазина, протер руки антисептиком. Но и тех, кто гуляет компаниями, не соблюдает дистанцию и кашляет тебе в плечо, хватает.

Я фаталист, мне не страшна эпидемия. Я и моя семья делаем все, чтобы не заболеть. Что касается остальных, то мои знакомые, скорее, осторожны и сидят дома, не преуменьшая масштаб проблемы. К тому же у меня много знакомых в Европе, и они говорят, что надо вести себя так, будто проблема есть и большая. В той же Италии, Швейцарии, Испании сейчас совсем не весело.

Слухам стараюсь не верить, но периодически встречаю информацию, что в Витебске очень много заболевших, много смертей от коронавируса, но подается все как обычное ОРВИ. Плюс минздрав якобы сильно преуменьшает цифру заболевших и не отчитывается по несколько дней. И да, президент с помощью КГБ решил разобраться со всеми интернет-ресурсами, кто сеет панику. Так что и слухов у нас мало.

Я не паникую и не засыпаю дом гречкой. Но вся эта ситуация сильно изменила мою жизнь: у меня были большие планы на летний отпуск, я собиралась приехать в Красноярск, слетать на море. Ко мне в апреле должны были прилететь друзья. В результате мы сидим дома, занимаемся спортом дома, учимся дома, работаем дома. Планов нет, будущее туманно. Хочется, чтобы все по домам сидели — не для того, чтобы бояться, а для того чтобы сдержать эпидемию и скорее покончить с этим.

#Александр Ибрагимов#Истории#Люди#Коронавирус
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика