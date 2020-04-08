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Posted 8 апреля 2020, 07:11

Published 8 апреля 2020, 07:11

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

Стать волонтером, сдать кровь или помочь соседям: инструкция, как в самоизоляции помочь себе и окружающим

8 апреля 2020, 07:11
Для многих в годину лютую жизненно необходимо делать хоть что-то, чтобы успокоить себя. Для таких деятельных граждан — наш текст про то, чем вы можете помочь обществу, помимо самоизоляции

Если вы не видели еще мема про лежать на диване и спасать мир, значит, у вас нет интернета и вы эту статью не читаете. Однако, хотя ничего не делать сегодня действительно эффективно, не все могут это принять. Для таких деятельных граждан — наш текст про то, чем вы можете помочь обществу, помимо самоизоляции.

Стать волонтером

Так уж получилось, что коронавирус опасней всего для пожилых людей, которым и без него из дома выйти непросто, а уж при вирусе так и вовсе смертельно опасно. Сегодня им как никогда нужна помощь.

Для этого в Красноярске набирают волонтеров, готовых прийти, принести продукты, спросить, не нужно ли чего из лекарств. Стать волонтером можно подав заявку на сайте мывместе2020.рф. Принимают всех от 18 до 40 лет.

Ну и вообще, вы можете сходить в аптеку для старушки и без общего сбора. Спросите в домовом чате, не надо ли чего-нибудь вашим соседям.

Не перегружать больницы

Врачам сегодня и так нелегко. Не стоит добавлять им работы своей беспечностью. И речь не только о вирусе. Постарайтесь не злоупотреблять алкоголем, не есть подозрительных продуктов, временно воздержитесь от травмоопасного спорта.

Если вы вдруг начнете посреди эпидемии ловить чертей или сляжете с острым панкреатитом, людям от этого легче не станет.

Заказывать еду через интернет

Малому бизнесу сейчас очень нелегко. Особенно трудно тем, кто работал с клиентом непосредственно. Парикмахерским, салонам красоты, кафе и ресторанам. Первым двум, увы, мы помочь не можем, все-таки стричься по интернету пока нельзя, но вот обед заказать — вполне. Конечно, если у вас у самих есть деньги.

Если у вас есть свое любимое кафе, заказывайте там, если нет или хотите попробовать что-то новенькое, то читайте наши обзоры:

Развивайтесь

Когда все это закончится, всем, у кого еще останется работа, придется быть более эффективными. А тем, у кого нет, приложить максимум усилий для ее поиска.

Так что сейчас самое время приобрести какие-то преимущества на рынке труда. Читайте книги, смотрите обучающие семинары, прокачивайте нужные и полезные навыки. Все это понадобится и очень скоро.

Боритесь с фейками

Даже самая большая чушь, повторенная много раз из многих источников, может поколебать уверенность и вселить панику. Поэтому боритесь с фейками в интернете. Разъясняйте, разбирайте, рассказывайте, что здесь не так и почему бесполезно обмазываться имбирем и лимоном, а надо следовать правилам ВОЗ.

В срачи, конечно, все равно лучше не лезть и на личности не переходить, но и просто смотреть, как интернет заполняют непроверенные слухи, не стоит.

Сдать кровь

Сегодня из-за самоизоляции и прочего количество доноров резко упало. В борьбе с коронавирусом кровь и не особо нужна, но общая беда не отменяет частных трагедий. Кто-то по прежнему попадает в автокатастрофы, нуждается в срочных операциях, да и вообще, кровь в медицине лишней не бывает.

Так что самое время сдать кровь (как это сделать в условиях карантина рассказали в «Центре крови»). Заодно появится повод несколько дней самоизолироваться на трезвую голову.

Внести деньги в благотворительный фонд

Да, сейчас всем тяжело, но это не повод забывать о тех, кому тяжелее, чем вам. Больной раком ребенок — это трагедия вне зависимости от экономической и эпидемиологической ситуации в стране. Никуда не делись и нищие старики, и бездомные, и жертвы домашнего насилия. Поэтому в фондах все так же ждут вашей помощи.

#Василий Прокушев#Истории#Общество
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