Стать волонтером, сдать кровь или помочь соседям: инструкция, как в самоизоляции помочь себе и окружающим

Если вы не видели еще мема про лежать на диване и спасать мир, значит, у вас нет интернета и вы эту статью не читаете. Однако, хотя ничего не делать сегодня действительно эффективно, не все могут это принять. Для таких деятельных граждан — наш текст про то, чем вы можете помочь обществу, помимо самоизоляции.

Стать волонтером

Так уж получилось, что коронавирус опасней всего для пожилых людей, которым и без него из дома выйти непросто, а уж при вирусе так и вовсе смертельно опасно. Сегодня им как никогда нужна помощь.

Для этого в Красноярске набирают волонтеров, готовых прийти, принести продукты, спросить, не нужно ли чего из лекарств. Стать волонтером можно подав заявку на сайте мывместе2020.рф. Принимают всех от 18 до 40 лет.

Ну и вообще, вы можете сходить в аптеку для старушки и без общего сбора. Спросите в домовом чате, не надо ли чего-нибудь вашим соседям.