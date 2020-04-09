Маралы в национальном парке «Столбы»

Дельфинов в Енисее мы еще не видели, но вот маралы теперь пасутся в туристической зоне Столбов😌 Фотографии — <a href="https://vk.com/id25598987">Надежда Гончарова</a>.

Дельфинов в Енисее мы еще не видели, но вот маралы теперь пасутся в туристической зоне Столбов😌 Фотографии — Надежда Гончарова.